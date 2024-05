Ancona, riaperta la piscina del Passetto. Dal primo giugno la stagione estiva

ANCONA – Revocata l’ordinanza comunale, riapre la piscina del Passetto. Dopo tre mesi e un giorno di chiusura del principale impianto natatorio della città, con la conseguente sofferenza di sportivi e utenti, vista anche la concomitante chiusura della vasca di Ponterosso, ieri 17 maggio il gestore Cogepi ha inviato a vigili del fuoco e Comune di Ancona gli ultimi documenti necessari a sbloccare la riapertura, di conseguenzza la revoca dell’ordinanza. L’impianto di via Thaon de Revel sarà disponibile da oggi, compatibilmente con il meteo e con la temperatura dell’acqua, per gli allenamenti degli agonisti e dunque a disposizione delle diverse società sportive che lo usano anche per le partite. Ma senza spettatori, a porte chiuse, con il pubblico che potrà seguire gli incontri di pallanuoto solo dalla balaustra di via Thaon de Revel. Dal primo giugno, invece, come comunicato anche dal gestore Cogepi attraverso i suoi canali social, la piscina aprirà ufficialmente a tutti per la stagione estiva, con nuoto libero, corsi di nuoto, corsi di fitness, ombrelloni, lettini e quant’altro. Tutti gli aspetti che avevano portato alla temporanea e lunga chiusura dell’impianto natatorio sono stati regolarizzati, grazie anche allo stesso Comune di Ancona che con i suoi uffici ha fattivamente collaborato con il gestore Cogepi in questi tre mesi alla soluzione delle diverse problematiche riscontrate.

Ora la piscina del Passetto è in regola e può tornare la casa del nuoto e della pallanuoto, delle sincronette come dei frequentatori che ogni anno affollano l’impianto cittadino, tradizionale punto di ritrovo di tante persone unite dalla passione per l’acqua azzurra, il sole e la vicinanza con il centro della città. «La piscina aprirà immediatamente alle associazioni sportive, agli allenamenti e alle partite a porte chiuse. L’impianto sarà fruibile a tutti con il prossimo orario estivo che sarà comunicato attraverso i nostri canali social» ha spiegato Igor Pace, amministratore del consorzio di gestione. Tra le prime a beneficiare della riapertura dell’impianto saranno le ragazze della squadra di pallanuoto della Cosma Vela Ancona impegnate nella fase finale di playoff che aggiudica la serie A1.