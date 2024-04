Restyling delle aule, studenti in prima linea per la tinteggiatura a Osimo

OSIMO – Vestiti “di tutto punto” si sono messi al lavoro divertendosi per la loro scuola. Nella sede di Osimo dell’istituto superiore “Laeng-Meucci”, la classe 2AMM ha vestito di nuovo la propria aula con pennelli, vernice e lavoro di squadra. «L’iniziativa di ritinteggiare le pareti della propria aula, partita dagli studenti, ha dimostrato responsabilità, rispetto delle cose comuni, interesse per la creazione di un ambiente di apprendimento confortevole e senso di appartenenza alla scuola – ha detto la dirigenza -. Complimenti a questi studenti che, con il loro esempio, ci insegnano che anche le piccole azioni possono fare la differenza e che quando si lavora insieme con entusiasmo e dedizione, si possono ottenere grandi risultati. Un esempio da seguire».

L’ampliamento a Polverigi

Nel contempo ha avuto luogo il taglio del nastro per l’ampliamento della scuole medie di Polverigi – Agugliano “Gaspare Spontini” con la realizzazione di cinque nuove aule che saranno adibite a laboratori di musica, stem (scienze tecnologia, ingegneria, matematica), polifunzionale, informatica ed arte. Un cerchio che viene così chiuso con la valorizzazione di ulteriori spazi e strumentazioni, grazie anche al Pnrr, per gli studenti della scuola, un’opportunità importante per gli alunni delle medie che potranno contare su ulteriori momenti di formazione scolastica. «Si tratta di una occasione di grande rilevanza per la nostra comunità che vede così ampliata e rafforzata l’offerta didattica per gli alunni e le alunne del complesso scolastico. Sono stati creati infatti spazi nuovi e migliori -. spiega il sindaco di Polverigi Daniele Carnevali -. L’ampliamento ospiterà aule speciali, i laboratori, per consentire ai ragazzi di affrontare le prossime sfide delle scuole superiori. Entrambi i comuni hanno voluto fortemente questa operazione di edilizia scolastica sulla base di una sinergia che dura da tempo tra l’Unione Terra dei Castelli Polverigi Agugliano».