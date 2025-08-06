ReMida Poker Team, trionfo azzurro in Slovenia: nel team vincente il fidardense Giovanni Socci

NOVA GORICA (SLOVENIA) – Ancora un acuto internazionale per Giovanni Socci, di Castelfidardo, volto noto della night life marchigiana e ormai presenza fissa tra i protagonisti del poker live europeo. Nello scenario competitivo del ReMida Poker Team, andato in scena al Casinò Perla di Nova Gorica, il giocatore di Castelfidardo ha conquistato un prestigioso piazzamento ITM da 17.200 euro, contribuendo in maniera decisiva al trionfo del team SportBull Skill, che ha conquistato la classifica a squadre davanti a una quarantina di team in gara.

Non si tratta di un exploit isolato: per Socci è il secondo podio importante in due settimane, dopo il secondo posto centrato all’evento ItaliaPlay by Full Tilt, sempre in terra slovena. E la striscia positiva prosegue, con piazzamenti recenti anche a Monte Carlo, Sanremo e Malta, a conferma di un momento di forma brillante per il marchigiano, che ama ancora definirsi con ironia un “non professionista fastidioso”.

Una vittoria costruita contro ogni pronostico

Il ReMida Poker Team è un torneo di squadra molto ambito, con un montepremi da 20.000 euro destinato al team vincente, oltre ai ricchi premi individuali assegnati al termine di un Final Day durato oltre 15 ore di gioco.

Il livello era altissimo: tra i partecipanti spiccavano nomi di grande esperienza come Andrea Benelli (oltre 2 milioni vinti in carriera), affiancato nella sua squadra da fuoriclasse come Alessandro Longobardi, Alessandro Scermino e Di Rosa. E ancora Alessandro Minasi e il torinese Claudio Di Giacomo (più di 4 milioni vinti in carriera combinati), tra i nomi più temuti del field.

In questo contesto, Giovanni Socci partiva da uno degli stack più corti, appena 48.000 chips, in un torneo dove la media iniziale era attorno ai 300.000. Un’impresa che sembrava impossibile, soprattutto considerando che 3 dei 5 membri del team SportBull Skill erano già out dopo la prima pausa.

La svolta, il destino e un pronostico rispettato

A raccontare un retroscena curioso è Pietro Semeraro, ideatore del canale streaming All In Channel e dominatore del Final Day, poi vincitore ufficiale del torneo: «Alla pausa delle 19 ho incontrato il mio vecchio amico Giovanni Socci, artefice del mio inserimento nel team SportBull», scrive Semeraro nel suo blog. «Gli ho detto: ‘Se superi la cena, vinciamo primo e secondo e portiamo a casa anche il trofeo a squadre’. E lui, con il suo solito stile, mi risponde: ‘Ovvio’. Una scena da vero borderline… ma chi ha vissuto gli anni del WhiteClub, lo conosce bene».

Un’istantanea perfetta di quel mix di determinazione, spirito goliardico e imprevedibilità che ha sempre contraddistinto Socci, capace di passare dalle console dei club più in voga del Centro Italia ai riflettori del poker internazionale.

Obiettivo: bissare anche l’Omaha

Intervistato a fine torneo, Giovanni Socci ha commentato così il suo momento: «Questo successo bissa quello dell’edizione precedente del ReMida Poker Team, che avevo vinto. Ora spero di ripetermi tra due settimane nella Champions League di Omaha, che ho già conquistato lo scorso anno. Sarebbe il colpo perfetto». Difficile dargli torto, soprattutto considerando la continuità dei risultati ottenuti negli ultimi mesi e la qualità delle sue performance nei tornei.