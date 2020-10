ANCONA – «Una giunta forte e autorevole e competente». È così che il presidente regionale Francesco Acquaroli ha presentato la sua squadra. Stefano Aguzzi, Francesco Baldelli, Mirco Carloni, Guido Castelli, Giorgia Latini e Filippo Saltamartini. I sei assessori della giunta targata Acquaroli, che affiancheranno il governatore alla guida della Regione Marche per il prossimo quinquennio. L’ufficializzazione della squadra poco fa a Palazzo Raffaello ad Ancona, alla presenza di tutti i membri del nuovo esecutivo.

Il presidente Acquaroli ha tenuto per sé le deleghe al porto di Ancona, all’aeroporto di Falconara, interporto e al turismo. La vicepresidenza della Giunta è stata affidata a Mirco Carloni (Lega) al quale sono toccate anche le deleghe alle attività produttive, agricoltura e sviluppo economico. L’ex sindaco di Cingoli e già senatore Filippo Saltamartini (Lega) è l’assessore designato a sanità e servizi sociali, famiglia, immigrazione e sicurezza, mentre l’ex sindaco di Ascoli Piceno Guido Castelli (Fratelli d’Italia) ha le deleghe a bilancio e ricostruzione post sisma. L’ex sindaco di Fano Stefano Aguzzi (Forza Italia) è il nuovo assessore all’ambiente e lavoro, mentre Francesco Baldelli (Fratelli d’Italia) ha le infrastrutture e lavori pubblici. Quota rosa nel nuovo esecutivo Giorgia Latini (Lega) che lascia l’incarico alla Camera per seguire cultura, istruzione e sport.

Tra le priorità enunciate da Acquaroli che il nuovo esecutivo dovrà affrontare a stretto giro di posta, Recovery Fund, bilancio e pandemia con i contagi in crescita. Sulle polemiche relative alle aree scoperte su anconetano e fermano, senza assessore, ha spiegato che la provincia di Ancona è coperta dalla presidenza del Consiglio regionale che va a Dino Latini (Udc), mentre a coprire il fermano incarichi nelle commissioni. Mentre sulla questione quota rosa, Acquaroli ha spiegato che da «statuto si deve garantire la differenza di genere ed è garantita, come fatto anche per i territori», mettendo a disposizione «competenze comprovate».

Sarà istituito un sottosegretario di una delle province rimaste escluse.