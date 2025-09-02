Regionali, il ministro Antonio Tajani ad Ancona a sostegno del candidato Francesco Acquaroli

ANCONA – «Noi puntiamo a ottenere il maggior numero possibile di consensi. Siamo la seconda forza del centrodestra in tutta Italia, come abbiamo dimostrato alle elezioni europee e sono convinto che anche nelle Marche otterremo un buon risultato». Così ad Ancona stamattina (2 settembre) il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, rispondendo a una domanda sugli obiettivi del partito in vista delle Regionali e per la presentazione delle liste. Nell’occasione, tra i presenti all’evento, il presidente uscente della Regione e candidato al bis Francesco Acquaroli e il sindaco di Ancona Daniele Silvetti (FI). Nelle Marche, il 28 e 29 settembre, il centrodestra sostiene il governatore uscente Francesco Acquaroli alla ricerca della riconferma.

«Forza Italia – ha sottolineato – punta a vincere e alle due cifre. Stiamo crescendo molto, c’è molto consenso, abbiamo liste molto competitive e sono fiero del lavoro fatto, sono fiero dei nostri consigli regionali, di tutti loro che partecipano a questa campagna elettorale. Sono sicuro che il lavoro fatto verrà premiato. L’importante è vedere i risultati il giorno dopo del voto, quindi vedremo quello che sarà. Per me è importante che vinca il centrodestra, è importante che si possa governare bene per altri cinque anni e concludere tutti i progetti che sono stati avviati in questi primi anni di presenza di Forze Italia nel governo e nel governo regionale guidato da Acquaroli».

Gli esteri

Poi ha aggiunto: «Bisogna lavorare per la pace, ancora c’è molto da fare, mi pare che Putin non sia in questo momento un costruttore di pace. Noi siamo parte di un progetto per costruire la pace in Ucraina e nel Medio Oriente. Per quanto riguarda l’Ucraina, la nostra proposta è una proposta che punta a coinvolgere anche gli Stati Uniti, che è quella di garantire la sicurezza di Kiev con un trattato simile a quello dell’articolo 5 della Nato, quindi un mutuo soccorso in caso di attacco esterno. È una nostra proposta che mi pare sia anche la più ragionevole e la più concreta. Vedremo, ma ritengo che si possano ottenere i risultati che noi auspichiamo si ottengano. Però prima bisogna lavorare per la pace, ancora c’è molto da fare, mi pare che Putin non sia in questo momento un costruttore di pace».

Il centrodestra

Il centrodestra è unito dal 1994, quando Berlusconi lo fondò, ha poi spiegato. «È stato un grande progetto e andrà avanti ancora per tantissimi anni. Non c’è problema, correremo sempre con un solo candidato. Non abbiamo i problemi che ha la sinistra. Noi siamo una coalizione politica, – ha aggiunto – non siamo un accordo elettorale e per questo andremo uniti ovunque e troveremo il miglior candidato possibile in tutte le regioni, in tutte le città dove si potrà».

Il lavoro

Sul tema lavoro ha affermato: «In manovra bisognerà intervenire perché il lavoro povero possa non essere più un lavoro povero. Penso per esempio alla decontribuzione degli stipendi di lavoratori che guadagnano tra 7 euro e mezzo l’ora e 9 euro l’ora. Per la situazione economica l’Italia sta ottenendo degli ottimi risultati, non soltanto per riconoscimento della Bce, ma anche i dati sulla disoccupazione ci dicono che le cose vanno molto meglio di quanto si potesse pensare. Non possiamo però dirci soddisfatti, perché ci sono ancora tanti lavoratori che guadagnano stipendi troppo bassi. Poi c’è da difendere il ceto medio: dobbiamo impedire che il ceto medio diventi il ceto povero; dobbiamo intervenire sull’Irpef, tagliare dal 35 al 33 per cento e allargare la base fino al 60mila euro. In più bisognerà intervenire anche sull’Ires premiale per dare una risposta al mondo delle imprese».