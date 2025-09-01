Regionali Marche, Salvini a Sirolo per la presentazione dei candidati Lega

ANCONA – L’hotel Monteconero a Sirolo stamattina (1 settembre) ha accolto il vicepremier Matteo Salvini, ministro dei Trasporti, che ha raggiunto la perla del Conero per la presentazione dei 30 candidati consiglieri del partito a sostegno della riconferma di Francesco Acquaroli, alle Regionali del 28 e 29 settembre prossimo.

Le parole di Salvini

«Mi accontento che la Lega sia il secondo partito nelle Marche ma in doppia cifra – ha detto -. Le Marche hanno avuto cinque anni di buon governo. Di là lasciamo, rabbia, menzogna e cattiveria, non facciamo a cambio. Non facciamo campagna dicendo non votate Ricci perché ci sono inchieste, siamo diversi dalla sinistra. Dopo il quinquennio di governo Acquaroli, posti di lavoro e infrastrutture. Non basta aver lavorato bene per vincere, il voto è anche di cuore e passione: giusto andare a ricordare ospedali chiusi da altri, strade promesse e rimesse in campo da noi ma il voto lo prendi se scaldi il cuore. Il problema dei candidati non è fregarsi le preferenze ma parlare alla metà delle Marche che il giorno delle elezioni andrà a fare una passeggiata. Le Marche hanno l’onere e onore di essere la prima di sette regioni che vanno al voto: Valle d’Aosta e Marche, poi Calabria, Toscana ed entro novembre Puglia, Campania e Veneto. Chi traccia il solco, dà l’indirizzo a una settimana di talk show? Gruber, Floris e Mentana. Avete sulle spalle i prossimi mesi di governo del Paese».

Le parole di Acquaroli

Accanto a lui il governatore Acquaroli che ha affermato: «Da una regione Marche rassegnata a un destino di perdita di competitività a una regione che in cinque anni ha messo in campo una serie di riforme, cantieri e azioni come si erano mai viste in infrastrutture, lavoro e sanità. Ci sono numeri inequivocabili che testimoniano l’attività del suo esecutivo. Dall’altra parte – ha attaccato, con riferimento al candidato di centrosinistra Matteo Ricci, europarlamentare ed ex sindaco di Pesaro – c’è una fiction, c’è un cinema. Io veramente non sono abituato a fare quelle cose perché non era la mia aspirazione non lo è stata mai oggi noi dobbiamo continuare a spingere perché quello che abbiamo costruito in questi anni. Sono le soluzioni per una regione che aveva necessità di ritrovare se stessa di ritrovare quell’appartenenza comunitaria che noi abbiamo costruito insieme; l’ospedale pubblico migliore d’Italia da tre anni e tante altre realtà ospedaliere premiate. Siamo tra le primissimi sui Lea. Tutto questo senza aumentare le tasse. L’unica regione del Centro Italia che negli ultimi cinque anni non ha messo le mani nelle tasche ai cittadini e alle imprese. Allora voglio continuare insieme a voi, insieme alla Lega, con il centrodestra a scrivere il futuro della nostra regione e consegnare alle nostre generazioni future, prospettive vere, concrete e non altro. Grazie per quello che avete fatto in cinque anni e soprattutto grazie per quello che faremo insieme».

I candidati

Ecco i 30 candidati che si sono presentati oggi:

Per Ancona Alessandro Amadio, Antonella Andreoli, Elena Campognolo, Gianfranco Boccoli, Simona Lupini, Paolo Notari, Luca Paolorossi e Luca Santarelli. Sette poi i candidati del pesarese: Alice Cerpolini, Annalisa Cornacchini, Francesca Fedeli, Giorgia Marcelli, Dario Andreolli, Nicolò Pierini ed Enrico Rossi. Per Macerata Filippo Saltamartini, Renzo Marinelli, Luca Buldorini, Anna Menghi, Veronica Fortuna, Angelica Sabbatini. Per Ascoli Andrea Maria Antonini, Pasqualino Piunti, Tiziana Principi, Alessia Rivosecchi, e per la provincia di Fermo Alan Petrini, Erica Acciarri, Fabio Senzacqua, Maria Lina Vitturini.