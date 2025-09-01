Ancona, Matteo Renzi a sostegno di Ricci: «Con Acquaroli un confronto imbarazzante»

ANCONA – Matteo Renzi sbarca ad Ancona per l’incontro con Matteo Ricci organizzato da Italia Viva e dalla lista Progetto Marche Vive, e prima di tutto parla ai francesi, dopo le parole del primo ministro François Bayrou che nei giorni scorsi ha detto che l’Italia starebbe attuando “dumping” fiscale per attirare capitali, penalizzando proprio il suo Paese.

Pronta la risposta del senatore di Italia Viva: «Il primo ministro francese Bayrou sbaglia: le leggi italiane non fanno dumping, noi che siamo contro il governo Meloni non siamo contro l’Italia, nel caso specifico ha ragione Palazzo Chigi e ha ragione l’Italia: quelle leggi le abbiamo fatte noi nel 2016 e hanno portato più soldi nell’erario riportando anche in Italia tanti talenti che stavano all’estero. Basta polemiche inutili dei francesi».

Fabiola Caprari con Matteo Renzi e Matteo Ricci

Dopo aver atteso il candidato del centrosinistra alle prossime Regionali, Matteo Ricci, Renzi prosegue all’interno della sala dell’H3 Coworking Ancona, a cominciare dalla Zes che il governo intende istituire anche nelle Marche e nell’Umbria: «La Meloni s’è svegliata adesso? È imbarazzante, sono tre anni che fa la presidente del Consiglio, cinque che governa il suo fido Acquaroli, e adesso dice che faranno la Zes se vince Acquaroli? Ma questo è un ricatto bello e buono. La domanda ai cittadini delle Marche è questa: sulla sanità, si sta meglio oggi oppure la situazione è peggiorata negli ultimi cinque anni? Alle aziende delle Marche chiedo: ma davvero volete continuare a votare chi porta i dazi, chi abbraccia la destra sovranista? Le aziende delle Marche pagano il conto di questa destra. La verità è che sulle politiche la destra non è credibile. Poi se mettete insieme i due candidati basta vederli al confronto. Acquaroli-Ricci, chiunque guarda su Youtube quel confronto si rende conto che è imbarazzante, e mi dispiace per Acquaroli».

Matteo Renzi e Matteo Ricci

Ancora contro il centrodestra e il presidente uscente Francesco Acquaroli: «La gestione da parte di Acquaroli è un film horror, Acquaroli nel dibattito con Ricci è un film comico. L’idea della Zes all’ultimo minuto è una commedia dell’Italietta degli anni Settanta. Qui si sceglie il futuro della vostra regione, ci sono due candidati, hanno tentato di far fuori Ricci in tutti i modi, anche con la vicenda giudiziaria. Conosco Matteo da una vita e so che sarà un grande presidente della Regione, come è stato un ottimo sindaco nella città di Pesaro».

Renzi parla anche di campo largo e di economia: «Il Pd, Avs, i Cinquestelle sono molto a sinistra. È evidente che per vincere serve il centro riformista. Sennò si fa quello che è accaduto in Liguria, hanno messo il veto su di noi e hanno perso, poi hanno tolto il veto a Genova e la Salis è diventata sindaca. Il fatto che nelle Marche ci sia il campo largo è la grande possibilità per far vincere Matteo Ricci, uomo di sinistra. Ma che sa rispondere alle questioni reali delle imprese e non solo a quelle ideologiche. Italia Viva sarà decisiva per portare il risultato finale dalla parte di Ricci. Il carrello della spesa aumenta del 3,4%, c’è meno gente sulle spiagge perché il costo della vita è aumentato. Parliamo di questo, parliamo di come dare un salario adeguato ai ragazzi, oggi se hai trent’anni non riesci a prendere il mutuo, perché non ce la fai. Aiutiamo le famiglie ad avere più soldi in tasca, questo è l’obiettivo di Italia Viva».

Matteo Ricci, l’intervento

Matteo Ricci, candidato presidente alle prossime Regionali, riprende il discorso sull’economia regionale di Renzi e parte dalle ricette economiche per rilanciare la regione: «Primo, dobbiamo agire subito, le Marche sono ferme, lo ha detto la Banca d’Italia, poi Confindustria. Dobbiamo aiutare innanzitutto le nostre imprese a esportare. I dazi rischiano di essere una botta mortale per le imprese manifatturiere marchigiane, per questo metteremo subito dieci milioni di euro per trovare nuove commesse, per organizzare una nuova internazionalizzazione da subito. Secondo, dobbiamo aiutare le imprese sul fronte dell’innovazione, dobbiamo diventare leader in Italia per l’applicazione dell’intelligenza artificiale alla manifattura. Le grandi aziende si stanno già organizzando, le piccole senza Regione non ce la possono fare. Terzo, dobbiamo aiutare le imprese che investono nella sostenibilità e nella qualità della vita del lavoratore. Basta click-day, basta fondi a pioggia, dobbiamo concentrare le risorse per lo sviluppo in un momento difficile, le Marche rischiano il declino, dobbiamo agire subito per sostenere impresa e lavoro».

Poi c’è la sanità, tema caro alla campagna elettorale di Ricci, che parla delle liste d’attesa e conclude così: «Intanto bisogna che il presidente uscente smetta di dare la colpa ai marchigiani, anche oggi sul Corriere della Sera dice che il problema delle liste d’attesa è dovuto al fatto che è aumentata la domanda. Che significa la richiesta di prestazioni, secondo Acquaroli aumentano le liste d’attesa non perché il sistema non funziona o perché è poco finanziato, ma perché i cittadini marchigiani chiedono di curarsi troppo. Non è possibile ragionare così. Abbiamo bisogno di più sanità pubblica, abbiamo bisogno che la sanità pubblica venga finanziata almeno al 7% del Pil, altrimenti non avremo soldi per assumere medici e infermieri. E noi vogliamo investire nella sanità pubblica e non chiudere gli occhi di fronte a una privatizzazione strisciante».