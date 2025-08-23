Regionali Marche, candidati a presidente e a consiglieri alle prese con la raccolta firme

Al momento, in corsa il governatore uscente e candidato del centrodestra, Acquaroli, per l’Alleanza per il cambiamento, Ricci, per Democrazia Sovrana Popolare, Bolletta, per il Partito comunista italiano, Mangani, e Gerardi per Forza del Popolo

ANCONA – Nella settimana che si apre si sapranno i numeri definitivi per le elezioni regionali del 28 e 29 settembre prossimi. Infatti, scade il termine per le candidature a Presidente e le relative liste a sostegno e, quindi, i candidati alla carica di consigliere regionali. Coalizioni e singole realtà politiche sono alle prese con la raccolta firme da presentare entro il 30 agosto. Il tutto poi sarà controllato dagli uffici preposti e ammessi alla competizione elettorale. Quindi, il countdown finale fino all’apertura dei seggi per far esprimere il proprio giudizio agli elettori. Al momento, in corsa il governatore uscente e candidato del centrodestra, Francesco Acquaroli, per l’Alleanza per il cambiamento, Matteo Ricci, per Democrazia Sovrana Popolare, Claudio Bolletta, per il Partito comunista italiano, Lidia Mangani, e Francesco Gerardi per Forza del Popolo. Per i due maggiori contendenti almeno 6 liste a sostegno. Ma, si ripete, si dovrà attendere la fine del mese per i numeri ufficiali. Nel frattempo, non mancano le polemiche politiche e certamente, ciclicamente da quanto è stata annunciata, è la Zone Economica Speciale che anima il dibattito.

Centrosinistra

«Dal 2020, anno dell’insediamento del presidente Francesco Acquaroli, ad oggi, nella nostra regione, al netto delle cancellazioni d’ufficio, quindi con numeri reali ancora più alti, circa 43.500 imprese hanno cessato la loro attività. Nel solo biennio 2022-2023, mentre altre regioni crescevano o registravano cali limitati, le Marche perdevano ben il 3,5% delle imprese attive, contro una media nazionale negativa di appena mezzo punto. Nonostante la disponibilità di ingenti fondi pubblici, dal Pnrr alla ricostruzione post-sisma, la giunta Acquaroli non è stata capace di trasformarli in opportunità per le imprese. Approvare subito un decreto ponte fino all’entrata in vigore della legge della Zes, per rendere disponibili da subito le agevolazioni. Includere tutti i Comuni marchigiani, eliminando i confini interni alla Zes e rifinanziare la Zes Unica in modo proporzionale all’ampliamento territoriale, garantendo risorse adeguate».

Centrodestra

«Si può sempre migliorare tutto, ma non mi piace l’atteggiamento di chi cerca di distruggere disinformando o peggio di disinformare mistificando creando competizione e conflittualità nel territorio. Non serve a nessuno. Questa opportunità dà forza a tutto il sistema produttivo e ognuno di noi, pur guardando i propri legittimi interessi, deve comprendere che la nostra capacità competitiva deriva dalla capacità del sistema circostante. Invece di criticare questa straordinaria opportunità si impegnino nei confronti delle istituzioni europee per chiedere l’ampliamento delle aree indicate. La Zes è la risposta ad alcune prerogative che, girando per il territorio, ci venivano richieste da anni dagli imprenditori, come la semplificazione burocratica, l’abbattimento del costo del lavoro e credito di imposta»