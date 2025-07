In attesa dell'ufficializzazione della data per il voto delle Regionali delle Marche, gli schieramenti continuano le loro mosse

ANCONA – L’Alleanza per il Cambiamento che sostiene la candidatura di Matteo Ricci a presidente della Regione Marche è definita, forse. Ma certamente è pronta a presentarsi in un evento pubblico in piazza del Plebiscito ad Ancona l’11 luglio alle 20.30. Nel centrodestra si evidenziano le spaccature, le fibrillazioni e le contraddizioni dell’altro schieramento. Mentre spunta un terzo candidato per Palazzo Raffaello sotto l’effige di Democrazia Sovrana e popolare, movimento che fa capo a Marco Rizzo. Il tutto mentre si attende ancora l’ufficializzazione della data per l’elezione, il 21 o il 27 settembre, secondo quanto continua a sostenere il candidato, in cerca del bis, per il centrodestra, Francesco Acquaroli.

Alleanza per il Cambiamento

L’appuntamento dell’11 luglio ad Ancona «segnerà il primo passo verso il cambiamento delle Marche, a sostegno di Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione. Un’occasione per presentarsi ai cittadini marchigiani portando in piazza i temi e le proposte presenti nel programma firmato sabato scorso», si specifica dalla compagine elettorale. Oltre al candidato presidente, saranno presenti «tutte le 19 sigle dell’Alleanza del Cambiamento: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Sinistra Italiana, Italia Viva, Più Europa, Partito Socialista Italiano, Possibile, Marche Civiche, Rifondazione Comunista, Dipende da Noi, Volt, Riformisti Marche, Nuove Marche, Demos, Movimento Socialista Liberale, Partito Repubblicano Italiano, Movimento dei Popolari, Italia in Comune». Chiuse anche le liste in casa Pd, con la novità Fabrizio Cesetti, unico consigliere regionale che è riuscito a rompere il divieto del terzo mandato. Antonio Mastrovincenzo potrebbe anch’egli essere della partita, ma con un escamotage, vale a dire essere presente nella lista del Presidente. Manuela Bora, invece, coerentemente, ha ribadito che o sarà candidata nella lista del Pd, ormai impossibile, o niente.

Centrodestra

«Pd contro il Pd. Le contraddizioni tengono unito il centrosinistra». Così Francesco Battistoni, Commissario Regionale di Forza Italia Marche e deputato azzurro che attacca: «Non c’è che dire il progetto politico di Matteo Ricci per le Marche è chiaro: rinnegare il programma del Pd anconetano pur di tenere insieme 18 o 19 liste dove all’interno c’è tutto e il contrario di tutto. Possiamo dire, senza timore di smentita, che le contraddizioni dei dem tengono insieme un campo largo che parte già azzoppato. Il documento unitario proposto dal gruppo dirigente del Pd non lascia spazio ad interpretazioni: il porto di Ancona deve morire. In due parole: no allo sviluppo del polo marittimo ma sì all’area protetta. Il Pd propone e Ricci accetta. Pur di non scontentare la sinistra più estrema che lo sostiene rinnegano il loro passato piegando la testa alle logiche di un ambientalismo estremo. Nel loro programma sconfessano 10 anni di amministrazione dell’ex sindaco di sinistra Mancinelli. Una bella prova di coerenza e di visione», conclude. Intanto, ufficializza la propria disponibilità alla ricandidatura, Renzo Marinelli, consigliere regionale e capogruppo della Lega Marche per Salvini Premier. «Mi ricandido perché credo nella politica come strumento di ascolto e di risposta concreta ai bisogni», le sue parole.

Democrazia sovrana

Democrazia Sovrana e popolare per le Marche avrà un candidato a presidente di Regione alle prossime elezioni in autunno. Lo annuncia Marco Rizzo che lo presenterà alla stampa e ai cittadini marchigiani, venerdì 4 luglio alle ore 11, ad Ancona, Mole Vanvitelliana, Aula Didattica, banchina Giovanni Da Chio 28. Alla presentazione interverrà anche la coordinatrice regionale di DSP Marche, Marianella Fioravanti. L’identikit del candidato, scrive Rizzo, è quello di una «nota personalità marchigiana del campo del lavoro e dell’impresa, un uomo di grande valore, un professionista affermato, fuori dalle vecchie logiche di partito e pronto a mettersi a disposizione dei marchigiani. È ora di spezzare le catene e liberarsi da chi si è spartito il potere per troppo tempo. Tra destra e sinistra, tra Ricci e Acquaroli, da decenni facce della stessa Europa che riduce sanità e spesa sociale, distrugge la classe media e mortifica il lavoro dipendente e le piccole e medie imprese marchigiane e oggi si getta in un folle progetto di riarmo solo per sostenere l’industria tedesca ai danni dei territori e dell’Italia intera, c’è un’unica alternativa di governo nelle Marche. L’unica vera opposizione al partito unico euro-guerrafondaio per chi crede che le condizioni indispensabili per ricostruire la Regione dopo i disastri bipartisan degli ultimi decenni, siano sovranità e pace», conclude Rizzo.