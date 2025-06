Regata del Conero 2025: quattro giorni di vela, spettacolo, territorio e sostenibilità

ANCONA – È stata presentata ieri sera, sulla Terrazza Giacomo Leopardi di Marina Dorica, la 26ª edizione della Regata del Conero, in programma il 21 settembre 2025. Nata nel 1999, la manifestazione è oggi tra gli appuntamenti velici più attesi del medio Adriatico, capace di attrarre centinaia di imbarcazioni, migliaia di appassionati e un pubblico sempre più ampio. Anche quest’anno, la regata sarà il cuore di un evento più ampio, articolato su quattro giorni, con un programma che unisce sport, cultura, ambiente e intrattenimento.

Alla presentazione sono intervenuti come “padroni di casa” il presidente di Marina Dorica Andrea Giorgetti e il direttore Alessandro Domogrossi, oltre al presidente del Consorzio Ancona In Vela, Carlo Mancini. Tra i rappresentanti delle istituzioni, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’assessore comunale Daniele Berardinelli, l’ammiraglio Vincenzo Vitale, il membro del comitato di gestione dell’ADSP del Mare Adriatico Centrale Giacomo Bugaro e il presidente del Parco del Conero Luigi Conte.

Quest’anno la Regata del Conero è vincitrice e sostenuta dal Bando per azioni di Co-Marketing della Regione Marche, venendo considerata uno degli eventi di particolare rilievo per la promozione turistica della destinazione Marche.

Per esaltare questo importante risultato, la kermesse si articolerà su quattro giorni e prenderà il via giovedì 18 settembre: la giornata inaugurale sarà dedicata ai più giovani, con un focus sull’educazione ambientale: seminari condotti da esperti, testimonianze e attività interattive coinvolgeranno le scuole del territorio per promuovere la cultura del mare, il rispetto dell’acqua e la sostenibilità.

Da venerdì 19, Marina Dorica si trasformerà in un villaggio della vela animato da talk show, interviste, concerti, spettacoli e degustazioni.

Sabato 20 settembre si scende per la prima volta in mare con la Conero Cup ORC Invitational, regata ad invito che vedrà sfidarsi le imbarcazioni più performanti dell’Adriatico centrale. Nel pomeriggio, premiazioni, briefing per la giornata successiva e festa per tutti gli equipaggi nella Piazzetta di Marina Dorica.

Domenica 21 settembre si terrà la grande Regata del Conero, con partenza alle ore 11 dal Passetto, in un colpo d’occhio spettacolare visibile da tutta la costa. Attese circa 200 imbarcazioni da tutto l’Adriatico. A seguire, le premiazioni ufficiali accompagnate da una spaghettata offerta a tutti gli equipaggi.

«La Regata del Conero è un esempio virtuoso di promozione territoriale attraverso lo sport», ha dichiarato Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche. «La Regione sostiene eventi come la Regata del Conero perché contribuiscono alla crescita del territorio e migliorano l’immagine delle Marche. Il nostro obiettivo è valorizzare le eccellenze e costruire un brand attrattivo che possa attrarre nuovi visitatori e investimenti. Il porto di Ancona è un luogo strategico per la nostra amministrazione e stiamo lavorando per renderlo più competitivo e attrattivo, non solo per il trasporto merci e passeggeri, ma anche per il turismo e le attività commerciali. Il nuovo piano regolatore porterà nuovi spazi e opportunità per Marina Dorica, che sarà un ulteriore passo avanti per lo sviluppo del porto e della città.

Siamo impegnati a migliorare l’accessibilità e la sostenibilità del porto e della città, con progetti come il raddoppio della Statale 16 e l’Ultimo Miglio, di cui a breve partirà il cantiere, che saranno fondamentali per lo sviluppo economico e turistico della regione. Lavoriamo in sinergia con l’Autorità Portuale, qui rappresentata dal dott. Giacomo Bugaro e il Comune perché riteniamo prioritario permettere che il porto accresca tutte le sue potenzialità, quali la cantieristica o il trasporto merci e passeggeri, altrimenti rischiamo di perdere opportunità importanti e di compromettere lo sviluppo della regione. Vogliamo rendere il Parco del Conero e la città di Ancona sempre più attrattivi e competitivi a livello nazionale e internazionale, valorizzando la loro storia e il loro potenziale. È una sfida che non vogliamo perdere e per la quale stiamo lavorando con impegno e dedizione».

Per Daniele Berardinelli, assessore al Turismo del Comune di Ancona, «questa manifestazione è ormai un punto di riferimento per tutta la città, capace di attrarre turisti da ogni parte d’Italia e dell’estero, tanto che l’abbiamo anche presentata alla prestigiosa fiera BIT di Milano come uno degli eventi più rappresentativi del nostro territorio. Il Comune è orgoglioso di continuare a sostenerla e integrarla nella promozione complessiva di Ancona».

L’ammiraglio Vincenzo Vitale ha sottolineato come «la Regata del Conero abbia tutte le potenzialità per crescere ancora, ispirandosi a modelli vincenti come la Barcolana, grazie a un gioco di squadra tra Marina Militare, istituzioni e cittadini».

Il presidente del Parco del Conero Luigi Conte ha ribadito l’importanza di «unire sport e sostenibilità: questa manifestazione è un’occasione preziosa per promuovere il nostro patrimonio naturalistico e culturale a un pubblico sempre più ampio, anche fuori stagione».

Andrea Giorgetti, presidente di Marina Dorica, ha parlato di «una manifestazione che rappresenta l’orgoglio di un’intera comunità: sportiva, operosa, capace di lavorare insieme con passione per dare valore alla nostra costa».

Infine, il direttore Alessandro Domogrossi ha annunciato «quattro giorni intensi, con tante novità, eventi per tutte le età, spettacoli e contenuti che renderanno Marina Dorica un punto di riferimento nazionale per la vela e per il turismo integrato».

La serata è stata moderata dal presidente del Consorzio Ancona In Vela Carlo Mancini.