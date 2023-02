Recanati, l’eroina era nascosta tra i cespugli: si aggrava la posizione di un 32enne pakistano già in carcere

La droga scoperta in una zona periferica e sequestrata dai carabinieri del Norm di Ancona, coadiuvati dai colleghi di Civitanova. Le indagini hanno preso spunto dall'arresto dello scorso luglio

RECANATI – Circa quattrocento grammi di eroina purissima nascosta tra i cespugli; è quanto hanno scoperto e sequestrato, nel tardo pomeriggio di ieri 9 febbraio, a Recanati, i militari del NORM della Compagnia Carabinieri di Ancona, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Civitanova Marche.

La droga, che doveva essere ancora suddivisa in dosi pronti allo spaccio, era nascosta all’interno di un cespuglio di una zona periferica di Recanati e all’ingegnoso nascondiglio, pensato dal pusher per cercare di aggirare o rendere difficili i controlli, i carabinieri di Ancona sono giunti dopo un’attenta valutazione investigativa. Le indagini hanno preso spunto proprio dall’arresto di un 32enne cittadino pakistano, operato sempre dai Carabinieri di Ancona nello scorso mese di luglio.

L’uomo, sorpreso all’interno della sua abitazione di Recanati, era stato trovato in possesso di 60 grammi di cocaina purissima, 20 grammi di eroina e altrettanti di hashish, che aveva nascosto nel vano di raccolta di un’aspirapolvere, oltre ad armi e munizioni. Dietro all’armadio della camera da letto, vennero trovati anche due mazzette di banconote di vario taglio contenente la somma complessiva di oltre 18mila euro. Accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale, per aver cercato di impedire ai carabinieri di entrare all’interno della sua abitazione scagliandosi contro di loro, lo straniero venne arrestato per detenzione illecita di droga e resistenza a pubblico ufficiale, venendo associato alla Casa Circondariale di Ancona, ove tuttora si trova recluso.

A questo punto un altro e ben più pesante capo di accusa pende nei suoi confronti, considerato che se la droga sequestrata fosse stata immessa sul mercato, avrebbe consentito un illecito guadagno di circa 15mila euro.