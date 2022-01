Un reading e una mostra: così Falconara per la “Giornata della Memoria”

FALCONARA – Sarà aperta fino al 29 gennaio la mostra dal titolo “Lager”, allestita al Centro Pergoli dall’Aned. Attraverso una serie di pannelli, con foto e didascalie, saranno ripercorsi la vita nei campi di concentramento e l’orrore dell’Olocausto. La mostra, che è già visitabile (apertura dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18), è il primo appuntamento dei “Percorsi della memoria’” una serie di iniziative per ricordare la Shoa.

Doppio l’appuntamento del 27 gennaio, Giornata della Memoria. Il primo, alle 10, è rivolto in particolare agli studenti di terza media e delle scuole superiori, che potranno raggiungere il Centro Pergoli dove è in programma un reading teatrale dal titolo “Avere memoria”. Testo e regia sono di Luca Guerini. L’iniziativa può essere seguito anche su zoom. Per la partecipazione in presenza e per quella online è necessaria la prenotazione inviando una mail a cultura@comune.falconara-marittima.an.it oppure chiamando il 3394600974 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Sempre il 27 gennaio, alle 17, si potrà assistere a un incontro digitale su zoom dal titolo ‘La sindrome del sopravvissuto e la psicologia dei lager: storia di una patologia’ a cura di Leonardo Frusta dottore di ricerca dell’Università di Urbino. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione, da richiedere via mail o telefonicamente ai contatti già indicati.