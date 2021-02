Rapina supermercato: presa una donna, era ricercata da cinque mesi

Ha 64 anni, è accusata di aver portato via merce di cancelleria e un paio di scarpe. In fuga dal vigilante lo ha spinto a terra: denunciata

FALCONARA – Era entrata al supermercato Penny Market presentandosi in cassa con due baguette e un succo di arancia ma addosso aveva anche articoli di cancelleria e un paio di scarpe da tennis. Il rigonfiamento della borsa che aveva con sé ha insospettito il personale che ha avvisato la vigilanza per fermarla. Per scappare ha spinto a terra una guardia giurata. I carabinieri della Tenenza hanno avviato una indagine meticolosa che dopo cinque mesi ha prodotto i suoi frutti. Oggi la donna è stata rintracciata a casa e denunciata per rapina. È una rom di 64 anni.

Il furto, poi diventato rapina per la violenza utilizzata nel fuggire, è avvenuto il 18 settembre scorso. La ladra si era recata al supermercato Penny Market acquistando due semplici baguette ed un succo di frutta. Ma agli occhi del personale del punto vendita non era sfuggito l’atteggiamento sospetto della donna e il singolare rigonfiamento della borsa che portava con sé al momento dell’uscita dalle casse. Dopo alcuni veloci accertamenti i commessi si sono accorti che erano stati asportati diversi articoli di cancelleria unitamente ad un paio di scarpe da ginnastica, per un valore di quasi 50 euro. La donna è stata quindi subito raggiunta sul parcheggio da un addetto alla vigilanza che dopo un’animata discussione era riuscito a recuperare le scarpe sottratte, prima che la donna lo spingesse con energia per guadagnare la fuga a bordo di un’auto.

Scattava subito una segnalazione ai militari della Tenenza, guidati dal tenente Michele Ognissanti, che hanno iniziato le ricerche della donna, risultate in un primo momento infruttuose. Raccolte ed analizzate alcune testimonianze ed analizzate anche le registrazioni prese dal sistema di videosorveglianza del punto vendita, è stato possibile individuare la rom che abita da diversi anni a Falconara. La 64enne era già nota ai militari per analoghi trascorsi, quando è stata raggiunta nella propria abitazione per gli avvisi di rito (elezione di domicilio e nomina del difensore). Lei si è professata subito innocente dicendo di non ricordare nulla dell’accaduto e di aver più volte prestato, proprio nel mese di settembre, la stessa autovettura con cui si era allontanata dal supermercato a parenti e conoscenti. I carabinieri hanno individuato con certezza il numero di targa della vettura che li ha portati dritti a lei.