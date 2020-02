Ancona: rapinato mentre gioca alle slot. Arrestato un 29enne

È successo ad Ancona. Un giocatore si è sentito sfilare via due banconote dalla tasca dei pantaloni e quando ha reagito è stato picchiato. Sul posto la polizia

ANCONA – Si sente sfilare via i soldi dalla tasca dei pantaloni mentre gioca alle slot machine e, dopo aver reagito al ladro, questo lo picchia fuggendo via con il denaro. Rapina in una sala giochi di corso Mazzini, ad Ancona, ieri sera.

Attorno alle 20.30 è arrivata una pattuglia delle Volanti, a seguito di una segnalazione arrivata al 113 di una colluttazione tra due uomini nelle vicinanze di una sala giochi.

Gli agenti arrivati sul posto hanno bloccato uno dei due contendenti che, alla vista delle uniformi, ha tentato di allontanarsi.

«Mi ha rubato due banconote da 50 euro che avevo nella tasca posteriore dei pantaloni mentre giocavo ai videogiochi» diceva a gran voce un anconetano, 28enne, rimasto sul posto. «Poi ho tentato di farmele ridare – ha aggiunto il giovane – ma mi ha picchiato». Infatti, poco dopo, l’autore della rapina, un tunisino di 29 anni con precedenti per reati contro il patrimonio, veniva trovato in possesso delle due banconote che venivano restituite all’avente diritto.

Ad inchiodare il tunisino è stato un altro extracomunitario che, presente nella sala giochi, lo aveva visto avvicinarsi all’anconetano e sfilargli i soldi dalla tasca dei pantaloni.

C. H. è stato arrestato per rapina e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.