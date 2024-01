Raoul Bova, la fiction girata ad Ancona andrà in onda su Canale 5

ANCONA – La fiction con Raoul Bova, girata ad Ancona la scorsa primavera, andrà in onda dal 16 gennaio su Canale 5. La serie tv con l’ex nuotatore romano come protagonista – dal titolo ˊI fantastici 5ˊ – passerà in tv lunedì, alle 21.30. Attesa alle stelle per le comparse e le figurazioni dell’anconetano che hanno preso parte alle riprese. Per questo, la Guasco, casa di produzione cinematografica dorica, ha organizzato una cena al Pincio.

Le telecamere della regia di Alexis Sweet e Laszlo Barbo ad Ancona si erano accese ad aprile (l’attore era arrivato l’11, al Passetto). In primavera, tanti i caravan della produzione che erano stati notati dai cittadini ai piedi del Monumento. Anche perché il protagonista della fiction ha girato proprio alle Grotte, in spiaggia, per poi spostarsi al Palaindoor della Montagnola, alla Cattedrale di San Ciriaco e sulla Riviera del Conero, a Numana. Maglione azzurro e sorriso sulle labbra, al Passetto Bova si era intrattenuto per stringere mani e fare selfie a chi glielo chiedeva.

Raoul Bova al Passetto

La fiction, prodotta dalla Lux Vide per Canale 5, è stata girata qui fino a fine aprile. La cena si terrà il 17 (ore 20) al Pincio. Un modo per guardare la fiction e ricordare gli incredibili momenti per le comparse che hanno partecipato alla serie tv. Comparse che, in totale, sono state circa 300.

Ci saranno pure gli operatori marchigiani, che hanno lavorato al progetto, circa 15 su una troupe di 80. Di certo non sarà presente Raoul Bova, ma ci sarà la sua controfigura, un ragazzo di Ancona. Martedì 16 andranno in onda su canale 5 le prime due puntate e poi mercoledì 17 le successive due, per un totale di otto.

Questa la trama: Riccardo, ex allenatore olimpico, accetta la nuova sfida di allenare per gli Europei dei campioni paralimpici. Si trasferisce quindi ad Ancona assieme alle figlie, con cui ha un rapporto conflittuale. Ma l’accoglienza degli atleti non è delle migliori: non sembrano proprio avere fiducia in lui. Sarà in grado di trasformare il gruppo in una vera e propria squadra? E sarà in grado di rimettere assieme i cocci della sua famiglia?

Nel cast, oltre Bova, anche Francesca Cavallin, Gianluca Gobbi, Vittorio Magazzù, Enea Barozzi, Chiara Bordi, Fiorenza D’Antonio, Rachele Luschi e Gaia Messerklinger.