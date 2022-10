Quinta dose, nelle Marche prenotazioni anticipate al 21 ottobre

Potranno ricevere il richiamo gli ultraottantenni, gli over 60 fragili e gli ospiti delle Rsa. Il via alle prenotazioni alle 10 di venerdì sul portale di Poste

ANCONA – Anticipata a venerdì 21 ottobre l’apertura delle prenotazioni della quinta dose del vaccino anti-Covid, inizialmente prevista per il 24 ottobre. Il via dalle ore 10. Le prenotazioni del vaccino bivalente sul portale di Poste Italiane, con le consuete modalità. Lo comunica l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini.

L’ulteriore dose di richiamo con vaccino a mRNA bivalente potrà essere somministrata a persone con più di 80 anni di età, agli ospiti delle strutture residenziali per anziani e alle persone di età maggiore di 60 anni con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo con vaccino a mRNA monovalente.

Inoltre potrà essere somministrato su richiesta degli interessati, anche a tutti gli altri soggetti ultrasessantenni che hanno già ricevuto un secondo richiamo con vaccino a mRNA monovalente e che potranno comunque vaccinarsi con un’ulteriore dose di vaccino a mRNA bivalente, una volta trascorsi almeno 120 giorni dal secondo richiamo o dall’ultima infezione da SARS-CoV-2.

«Per tutti i vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 autorizzati in Italia – scrive la Regione in una nota -, è possibile la somministrazione concomitante con altri vaccini, compresi i vaccini basati sull’impiego di patogeni vivi attenuati, con l’eccezione del vaccino contro il vaiolo delle scimmie (MVA-BN), per il quale resta ancora valida l’indicazione di una distanza di almeno 4 settimane tra un vaccino e l’altro. Nelle Marche si stanno già somministrando nei centri vaccinali, insieme ai vaccini anti SARS CoV – 2 aggiornati bivalenti, anche le dosi di vaccino antinfluenzale».