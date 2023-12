Questura di Ancona, emesso il 36esimo Daspo dell’anno

Il provvedimento è stato emesso contro un tifoso della jesina che in occasione di una partita con l'osimana, disputata nella città dei Senza Testa, aveva lanciato sassi contro la tifoseria avversaria

ANCONA – Il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha disposto il 36esimo Daspo dall’inizio del 2023. Il provvedimento, elaborato dall’Ufficio Misure di Prevenzione dell’Anticrimine, è stato disposto nei confronti di un tifoso della Jesina, che il 26 novembre scorso, allo Stadio Diana di Osimo, in occasione dell’incontro di calcio Osimana-Jesina, valevole per il Campionato “Eccellenza Marche”, si era posto alla fine della zona cuscinetto tra le opposte tifoserie, raccogliendo sassi dalla gradinata, che poi provvedeva anche a staccare dalle sedute, lanciandoli verso i tifosi osimani, tentando anche di oltrepassare la rete divisoria per raggiungerli.

Solo la presenza delle Forze di Polizia presenti per il servizio di ordine pubblico riusciva faticosamente a riportare la calma. Il tifoso è stato individuato grazie alle immagini registrate ed estrapolate dalla Polizia Scientifica. Il giovane, denunciato dal Commissariato di Osimo, non potrà accedere alle manifestazioni sportive per un anno. La Questura di Ancona ricorda che la violazione è punita con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 euro fino a 40.000 euro.

Il Questore di Ancona Cesare Capocasa sottolinea «l’impegno della Polizia di Stato affinché, nell’interesse dell’intera comunità, le manifestazioni sportive si svolgano nel rispetto della legge e assicurando momenti ludici di intrattenimento senza problematiche di sicurezza e/o ordine pubblico».