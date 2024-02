La Questura di Ancona aderisce alla giornata di raccolta del farmaco

ANCONA – In occasione dell’importante Giornata di raccolta del farmaco in programma dal 6 al 12 febbraio 2024 in tantissime città italiane, anche la Questura di Ancona ha aderito all’iniziativa, fortemente voluta dal Questore Capocasa, da sempre vicino ai meno fortunati.

Stamattina 12 febbraio una farmacia del centro cittadino ed una farmacia del Quartiere Piano hanno ricevuto la visita dei Poliziotti di Quartiere e dei poliziotti delle volanti che hanno acquistato diversi medicinali da banco, che saranno poi distribuiti ai più bisognosi. Un gesto di solidarietà semplice ma prezioso ed un momento di vicinanza e di prossimità dei poliziotti nei confronti di ciascun cittadino della comunità.

Il Questore di Ancona: «Esserci sempre è la nostra mission. Esserci sempre vuol dire essere vicini alla comunità ed ai cittadini, in prima linea e sempre in aiuto dei più bisognosi».