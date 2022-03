Questura di Ancona, un benvenuto speciale ai bimbi in attesa di titoli di soggiorno

ANCONA – In occasione dell’emergenza scaturita dalla Guerra in Ucraina e della necessità di accogliere adeguatamente i bambini in fuga da situazioni di emergenza umanitaria, l’Ufficio Relazioni Esterne della Questura di Ancona ha predisposto uno spazio dedicato ai bambini, che attendono presso l’Ufficio immigrazione il disbrigo delle pratiche relative ai titoli di soggiorno.

Dalla scorsa settimana tutti i bambini che si recano in Questura hanno uno spazio attrezzato per trascorrere il tempo di attesa, con la possibilità di giocare, leggere libri per l’infanzia o colorare album e quaderni da disegno.

Questa è l’accoglienza che la Questura di Ancona vuole riservare ai bambini che hanno la necessità di passare per motivi burocratici presso i propri Uffici, affinchè il tempo di attesa possa trascorrere velocemente ed in modo piacevole, sotto la vigilanza dei genitori e/o degli accompagnatori.

Per il Questore Capocasa: «“Esserci Sempre” è anche un piccolo gesto, che vuole essere il “Benvenuti” delle Donne e degli Uomini della Polizia di Stato, in un momento di difficoltà ed emergenza, che questi piccoli e le loro famiglie, stanno vivendo»