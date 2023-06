Le punta una pistola in faccia per chiederle un passaggio: paura ad Ancona

ANCONA – Parcheggia l’auto ma viene fermata da una persona che le punta una pistola in viso per chiederle un passaggio alla stazione. Il fatto è accaduto questa notte, 4 giugno, intorno alle 2, in piazza Pertini, angolo via Marsala.

Secondo una prima ricostruzione la donna, di 47 anni, avrebbe parcheggiato la sua vettura quando sarebbe stata fermata da una persona. Puntandole la pistola in faccia le ha intimato di accompagnarlo alla stazione. Ma la donna è riuscita a fuggire e a dare l’allarme chiamando il 112.

Sul posto le volanti della Questura. Allertata anche la croce gialla di Ancona. La donna versava in uno stato di agitazione, poi rientrato.