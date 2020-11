Un pulmino nuovo e attrezzato per Natale: al via la raccolta fondi del Centro Papa Giovanni XXIII

ANCONA- La libertà di movimento è il regalo di Natale più grande, speciale e importante per gli ospiti del Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona.

È partita la campagna di raccolta fondi natalizia “Portaci al Centro!” volta all’acquisto di un nuovo pulmino attrezzato per le persone con disabilità complessa che vivono nella Comunità Residenziali o frequentano il Centro Diurno. Ci sono diversi modi per sostenere il progetto: acquistando il torrone solidale, regalando il cesto solidale natalizio ai dipendenti e ai clienti delle aziende, ordinando il menù d’asporto di Natale e delle feste preparato dalla Ristorazione solidale. Infine, è possibile contribuire facendo una donazione online oppure su conto corrente o con bonifico bancario.

L’obiettivo è raggiungere la cifra necessaria all’acquisto del pulmino per Natale così da fare un grande regalo ai 45 ospiti del Centro Papa Giovanni XXIII. Un nuovo mezzo adeguato e sicuro significa permettere alle persone con disabilità di poter fare la spesa, passeggiate all’aria aperta, recarsi alle visite mediche ecc… Insomma rispondere alle necessità quotidiane.

La dott.ssa Giorgia Sordoni, vicepresidente Centro Papa Giovanni XXIII

«Una persona con disabilità senza un automezzo attrezzato non può fare niente. Ogni giorno la vita al Centro Papa Giovanni XXIII è scandita dall’andare e venire dei nostri pullmini attrezzati. Per quanti frequentano il Centro il pulmino è un amico quotidiano e spesso è l’unico mezzo per arrivare qui o per fare altre attività– spiega Giorgia Sordoni, vicepresidente Centro Papa Giovanni XXIII –. I pulmini che utilizziamo sono speciali, attrezzati e più costosi degli altri in quanto hanno pedane elettriche, cinture di sicurezza e portiere particolari. Lo stato di usura dei mezzi di cui disponiamo per i numerosi tragitti quotidiani ci impone di sostituirne urgentemente uno. Un pulmino sicuro e funzionante è fondamentale per la vita dei nostri ospiti: molti di loro hanno genitori anziani oppure non li hanno più. Altri vivono con noi, nelle nostre comunità, ed hanno il diritto di uscire, vivere al città, incontrare gli amici, essere autonomi. La disabilità non esiste se si dispone di mezzi adeguati, per questo abbiamo bisogno di un pulmino nuovo e sicuro».









Come già detto, oltre alle donazioni online, sul conto corrente oppure tramite bonifico bancario, i modi per donare sono molteplici. Sicuramente il Natale avrà un sapore più dolce acquistano il torrone solidale. Ordinandone 10 pezzi i volontari del Centro Papa Giovanni XXIII si occuperanno di spedirli o di consegnarli direttamente a casa; è possibile ritirare il torrone anche in sede in tutta sicurezza dal lunedì al venerdì. Inoltre, durante il periodo natalizio ci saranno banchetti fuori dalle parrocchie di Ancona, Castelfidardo e Campocavallo di Osimo; chi lo desidera può anche diventare promotore del torrone solidale adottando 10 o più pezzi e distribuendoli a amici, parenti, colleghi ecc… Per chi abita a Castelfidardo, dal 28 novembre al 31 dicembre, ogni sabato e domenica i runner e i biker di R2M (Road to Mountain) consegneranno i torroni solidali di corsa o in bicicletta. Ad Ancona invece, sempre dal 28 novembre al 31 dicembre, ogni sabato e domenica, sarà possibile acquistare il torrone direttamente dal pullmino rosso in tour per le vie della città.

A Natale le aziende possono scegliere la solidarietà acquistando i cesti da regalare a dipendenti e clienti. Ognuno contiene prodotti donati da “aziende amiche” della Cooperativa sociale: un pacco di lenticchie, uno di pasta, cioccolatini, un torrone, una bottiglia di vino e un oggetto realizzato a mano dalle persone con disabilità del Centro. Già ne sono stati prenotati una sessantina. Inoltre, è possibile contribuire all’acquisto di un pullmino attrezzato anche mangiando, ovvero prenotando i pasti da asporto durante le feste natalizie con la Ristorazione Solidale o pranzando al Centro il giorno di Natale. Infine, è possibile effettuare.