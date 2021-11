Pugni e calci durante le partite: emessi due “daspo” nell’Anconetano

ANCONA – Il questore di Ancona, Cesare Capocasa, nelle attività dirette a frenare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, ha firmato – ai sensi dell’art. 6 Legge nr. 401 del 13 dicembre 1989 e successive modificazioni – due provvedimenti predisposti dalla Divisione Anticrimine di Ancona , di divieto di accesso ai luoghi del territorio nazionale, ove si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di qualsiasi categoria, organizzate dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale italiano, che dovessero disputare le società partecipanti a tutte le predette manifestazioni ai sottoelencati soggetti:

Un italiano, residente ad Ancona, per la durata di un annoperché, durante l’incontro di calcio valevole per il campionato regionale di 2° Categoria girone “C” disputatosi il 6 novembre 2021 presso il campo sportivo comunale di Ancona-Vallemiano, a gioco fermo, dopo aver raggiunto l’area tecnica avversaria, colpiva con un forte calcio all’addome l’allenatore della compagine avversaria.

Un brasiliano, residente a Camerano (AN), per la durata di anni un anno perché al termine dell’incontro di calcio valevole per il campionato regionale di 2° Categoria girone “C” disputatosi il 6 novembre 2021 presso il campo sportivo comunale “Bernacchia” di Camerano (AN) rincorreva un dirigente della squadra avversaria e, dopo averlo raggiunto, lo colpiva violentemente con tre pugni.