Psoriasi, ad Ancona visite dermatologiche gratuite. Ecco “MyPso Day”

ANCONA – La campagna di sensibilizzazione e screening sulla psoriasi, MyPso Day, che prevede consulti ambulatoriali dermatologici gratuiti su prenotazione, fa tappa ad Ancona, sabato 22 ottobre, all’Irccs Inrca.

L’iniziativa, promossa da Adoi (Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica), ha lo scopo di contribuire a diffondere importanti informazioni e di riavvicinare le persone con psoriasi ai centri ospedalieri di riferimento sul territorio.

Le visite, esclusivamente su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili, si svolgeranno sabato 22 Ottobre presso l’UO Dermatologia dell’Irccs Inrca di Ancona, diretto dal Dottor Alfredo Giacchetti. Per prenotazioni contattare il numero 345. 7686815 dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle 15.

La psoriasi, che in Italia colpisce circa il 3 milioni di italiani, coinvolge il sistema immunitario, compromettendo la salute dei pazienti, la qualità di vita e la produttività in ambito lavorativo.

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica recidivante non infettiva della cute che si presenta generalmente con la comparsa in alcune parti del corpo di chiazze rossastre ricoperte di squame di colore bianco/argento molto pruriginose. È associata a diverse comorbidità che influiscono sul benessere dei pazienti, come l’artrite psoriasica, le malattie cardiovascolari, la sindrome metabolica, l’obesità, il diabete, le malattie infiammatorie intestinali e la depressione.“

«La pandemia da covid-19 negli ultimi due anni ha messo a dura prova il nostro Sistema sanitario nazionale che per rispondere efficacemente alle esigenze emergenziali ha talvolta dovuto ridimensionare l’assistenza in alcune specialità cliniche. È il caso della dermatologia, in cui l’assistenza ospedaliera è stata talvolta sospesa, impattando quindi sulla qualità di vita e di cura dei pazienti in termini sia di aderenza alla terapia che di mancate diagnosi. Inoltre, per un processo di protezione, i pazienti stessi hanno percepito l’ospedale come un luogo non sicuro, evitando di frequentarlo per timore di contagiarsi. In un momento tanto complesso e delicato di ripresa quale quello attuale, dunque, il ruolo del dermatologo ospedaliero è particolarmente importante se non addirittura necessario per riavvicinare i pazienti disorientati ai luoghi di cura deputati quali gli ospedali. MyPso Day è la risposta concreta che, grazie ai colleghi clinici che generosamente hanno aderito al progetto, l’ADOI – associazione dei dermatologi ospedalieri – dà alla domanda di salute delle persone con psoriasi emersa a seguito del Covid», spiega Francesco Cusano, presidente di Adoi.

.«L’Unità Operativa Complessa di Dermatologia dell’Inrca di Ancona da me diretta – dichiara il Alfredo Giacchetti – si distingue da sempre nel territorio marchigiano per l’attività chirurgica rivolta a diagnosi, cura e controllo del Melanoma e degli altri tumori cutanei. Allo stesso tempo ci occupiamo da sempre delle malattie infiammatorie, tra cui La Psoriasi, con un ambulatorio ad essa dedicato, con un servizio di Fototerapia dotato di una cabina UVB di ultima generazione e con l’esperienza nella prescrizione di tutte le terapie per questa Patologia in particolare i Farmaci biologici così performanti in termini di efficacia, tollerabilità e sicurezza. Dal 2021 è poi possibile, per i pazienti affetti da Psoriasi Artropatica, usufruire di un percorso dedicato che rende possibili in tempi brevi, quando necessario, una visita reumatologica e gli esami radiologici ed ematologici utili alla definizione del quadro clinico. La giornata di screening MyPso Day – conclude Giacchetti – è un primo tentativo dei dermatologi di andare incontro ai pazienti ed in particolare a quei molti/troppi che sappiamo, secondo studi differenti, non poter ancora usufruire delle cure corrette per scarsa conoscenza delle reali potenzialità terapeutiche a loro disposizione».

Per ulteriori informazioni: www.sospsoriasi.it/my-pso-day/