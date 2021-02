Provincia di Ancona, Bianca Maria Orciani è la nuova consigliera di Parità

La professionista è esperta nelle discipline lavoristiche e svolge da anni attività di ricerca e docenza sui temi del diritto del lavoro. Succede a Pina Ferraro che è stata in carica per due mandati

ANCONA – Insediata la nuova Consigliera di parità per la Provincia di Ancona. Si tratta di Bianca Maria Orciani. Succede a Pina Ferraro che è stata in carica per due mandati.

La Consigliera è stata ricevuta dal presidente della Provincia di Ancona Luigi Cerioni, per un colloquio di inizio mandato. Durante l’incontro, che si è svolto nei giorni scorsi nella sede dell’ente a Passo Varano, si è parlato della volontà di consolidare progetti avviati e sviluppare nuove progettualità visto il continuo cambiamento della società.

Sono state inoltre sviluppate tematiche sul ruolo della donna nel mondo del lavoro, con una importante sottolineatura in merito ai recenti dati emersi su occupazione, discriminazione, precarietà e linguaggio di genere. La Consigliera Orciani è Consigliera effettiva di parità, mentre ricopre il ruolo di Supplente Roberta Montenovo. Il mandato ha una durata di quattro anni.

Bianca Maria Orciani è esperta nelle discipline lavoristiche e svolge da anni attività di ricerca e docenza sui temi del diritto del lavoro, con particolare riferimento al mercato del lavoro, differenza di genere, pari opportunità, tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Dal 2001 al 2011 ha rivestito l’incarico di Consigliera Regionale supplente della Regione Marche. È inoltre autrice e co-autrice di numerose pubblicazioni tra cui “Contrattazione collettiva e lavoro femminile” (ed. Aracne), La tutela della maternità nel rapporto di lavoro” (in Prisma), “Lavoro e genitorialità. I diritti di cura fra tradizione e rinnovamento” (ed. Aracne).

«Nel dare il benvenuto alla professoressa Bianca Maria Orciani le auguro un proficuo lavoro nel territorio provinciale. La Provincia di Ancona nel tempo ha sempre sostenuto le Pari opportunità intervenendo, anche grazie alla presenza delle Consigliere di parità che si sono susseguite negli anni, in casi di discriminazione individuali o collettivi – sottolinea il presidente della Provincia di Ancona Luigi Cerioni – Con l’occasione mi preme ringraziare la Consigliera di Parità uscente, dottoressa Pina Ferraro, che durante i suoi due mandati ha svolto con passione il suo ruolo sensibilizzando il territorio sulla parità di genere ed è stata di concreto supporto alle tante segnalazioni arrivate alla sua attenzione».

Hanno preso parte al colloquio, che si è protratto per oltre un’ora, Laura Luciani Consigliera provinciale con delega alle pari opportunità, Ernesto Barocci Segretario Generale della Provincia di Ancona, e Laura Lampa Responsabile Area Affari Generali.