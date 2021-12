ANCONA – Daniele Carnevali, sindaco di Polverigi, è il successore di Luigi Cerioni alla presidenza della Provincia di Ancona. L’election day di ieri – 18 dicembre – si è concluso con 46.143 voti ponderati in favore della lista Unione Democratica guidata da Carnevali, contro i 39.134 voti ponderati della lista Ancona La Nuova provincia del sindaco di Genga, Marco Filipponi.

«In primis il dialogo con i 47 Comuni della provincia – dice il neo presidente -, il dialogo con i territori è fondamentale per far percepire la vicinanza dell’Ente». Indubbia la soddisfazione dopo una vittoria imposta sull’avversario Filipponi. «Il centrosinistra quando si esprime compatto torna ad esprimere risultati importanti – continua Carnevali -, saremo operativi da subito per mettere in campo le nostre forze in funzione dei progetti da realizzare».

Il Consiglio Provinciale

Insieme al Presidente, sono stati eletti anche i consiglieri che andranno a comporre il Consiglio Provinciale. Per la lista Unione Democratica (centrosinistra) sono stati eletti: Simone Pugnaloni, Andrea Storoni, Jessica Amicucci, Mirella Giangiacomi, Sandra Gambini, Sauro Ragni. Per la lista Ancona La Nuova Provincia (civico/centrodestra): Belinda Raffaeli, Giorgia Fiorentini, Tiziano Consoli, Lauretta Giulioni, Filippo Crivellini. E per la lista Ancona Per i Beni Comuni (M5S) è stato eletto Leonardo Guerro. Daniele Carnevali subentra, quindi, a Luigi Cerioni che ha retto la Provincia di Ancona dal 2018 e al vicepresidente Andrea Storoni che è subentrato a seguito della decadenza di Cerioni per effetto delle elezioni comunali di Cupramontana ad ottobre scorso.

Il voto

Gli aventi diritto al voto, tra sindaci e consiglieri comunali, sono stati 665, in rappresentanza dei 47 comuni del territorio. Ha votato l’80% degli aventi diritto al voto, con 534 votanti su 665 aventi diritto al voto, tra sindaci e consiglieri comunali. Alle ore 12.00 di ieri aveva votato il 28% degli aventi diritto, mentre alle ore 16.00 il 60% degli aventi diritto. Nel 2014, alle prime elezioni di secondo grado per la Provincia di Ancona per l’elezione di Presidente e Consiglio Provinciale, l’affluenza alle urne era pari al 79% degli aventi diritto al voto (che all’epoca erano 647).

Il programma

Per Carnevali, subito insediatosi alla guida della Provincia, si apre un quadriennio intenso dove all’orizzonte si stagliano vari traguardi da raggiungere. Il primo: risolvere la questione del gestore unico dei rifiuti. Poi il tema dell’edilizia scolastica. Ad esempio, ad Ancona si era arenata la trattativa per la permuta degli immobili Ex liceo scientifico Savoia e Centrale del Latte. Con tutta probabilità ora si tornerà a discuterne con la speranza di poter dare nuova destinazione ai due contenitori abbandonati. A Senigallia, invece, ci sarà da lavorare per la futura alienazione dell’ex Hotel Marche. E ad Osimo per l’ex Corridoni. Il nuovo presidente, inoltre, sarà chiamato a seguite da vicino i lavori per la sede di corso Stamira a seguito dell’accordo con Univpm, firmato dai suoi predecessori, per col ritorno degli uffici della provincia nel centro di Ancona dall’attuale sede di Passo Varano.