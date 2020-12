La Provincia di Ancona cerca un dirigente tecnico, ecco il concorso

ANCONA- Dirigente tecnico cercasi alla Provincia: al via una selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà pervenire entro le ore 13 del giorno 4 gennaio.

L’Avviso Pubblico e il Modulo di domanda sono consultabili nel sito www.provincia.ancona.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione “Concorsi” – “Bandi di concorso”. Link diretto: http://bit.ly/AvvisoPubblicoDirigente-ProvinciaDiAncona

I titoli di studio ammessi sono Diploma di laurea in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Architettura, Ingegneria Edile – Architettura, Ingegneria per l’Ambiente e Territorio. Nuovo ordinamento: 38/S Ingegneria per l’ambiente e il Territorio, 28/S Ingegneria Civile, 4/S Architettura e Ingegneria civile, LM23 Ingegneria civile, LM24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM 26 Ingegneria della sicurezza, LM35 Ingegneria per l’Ambiente e il territorio, LM 4 Architettura e ingegneria edile architettura.

Le competenze tecniche specifiche richieste per il profilo dirigenziale richiesto sono: conoscenza approfondita della disciplina in materia di organizzazione e funzionamento delle amministrazioni pubbliche e della normativa collegata, anche con riferimento alla disciplina dei contratti pubblici; competenze tecnico-specialistiche nelle tematiche, nelle attività e nelle linee di intervento relative al settore di riferimento, ed in particolare nella disciplina in materia di ambiente, rifiuti e urbanistica.

Queste le competenze generali/trasversali richieste per il profilo dirigenziale: capacità decisionale intesa come capacità di assumere autonome decisioni, di acquisire e interpretare le informazioni disponibili e di prefigurare i possibili scenari in relazione alle decisioni assunte; capacità di gestione delle risorse assegnate, sia umane che patrimoniali ed economico-finanziarie, in maniera efficace, efficiente e tempestiva. Capacità di governo della rete di relazioni e rapporti, sia interni (amministratori e colleghi dello stesso o di altri Settori dell’Ente) che esterni, con particolare riferimento agli altri livelli di governo (Comuni, Regione e Stato) tale da garantire un ambiente di lavoro sereno, collaborativo e produttivo. Capacità di negoziazione preordinata alla soluzione di problemi di valenza trasversale. Capacità di gestione di situazioni di tensione lavorativa in maniera efficace e flessibile. Capacità di gestire la complessità, anche attraverso la tempestiva ed intelligente modifica di piani, programmi e prospettive al mutare delle circostanze fattuali e normative dell’ambiente in cui si opera. Si richiede inoltre il possesso di adeguate conoscenze informatiche e conoscenza della lingua inglese.