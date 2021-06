No al precariato nella scuola, flash mob ad Ancona

Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua e Snals Confsal si sono ritrovate in Piazza Roma per chiedere la stabilizzazione del personale in vista dell'avvio del nuovo anno e la modifica del decreto Sostegni Bis. Ecco le richieste

ANCONA – Stabilizzare i dipendenti della scuola. È quanto ha chiesto a gran voce il mondo sindacale in Piazza Roma ad Ancona. Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua e Snals Confsal nel pomeriggio di oggi – 9 giugno – sono scesi in piazza per un flash mob di protesta con cui hanno chiesto anche di modificare il decreto Sostegni Bis.

Secondo le sigle sindacali il decreto, il cui iter di conversione è già stato avviato alla Camera, deve essere integrato per arrivare ad una scuola dove non ci sia più precariato e di conseguenza dove siano garantiti una maggiore sicurezza e rispetto dei diritti.

Nelle Marche ad essere precario è un lavoratore su cinque: un 20% dei contratti, sia dei docenti che del personale Ata, sono a tempo determinato. Un settore, quello della scuola, che nella nostra regione dà lavoro ad oltre 6.500 lavoratori, dei quali 2.354 ad Ancona, 1.550 a Pesaro, 1.255 a Macerata, 748 ad Ascoli, 649 a Fermo, ai quali però chiedono che venga riconosciuta una stabilità contrattuale anche in virtù dell’impegno messo in campo durante la pandemia che ha stravolto la modalità didattica, introducendo la dad e obbligando ad uno sforzo organizzativo non indifferente. Una stabilizzazione, che secondo i sindacati è essenziale anche in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico a settembre.

Al flash mob erano presenti i segretari regionali del comparto Lilli Gargamelli (Flc Cgil), Anna Bartolini (Cisl Scuola), Antonio Spaziano (Uil Scuola Rua) e Paola Martano (Snals Confsal). Nel dettaglio i sindacati hanno spiegato che occorre stabilizzare tutti i precari abilitati e specializzati, inclusi quelli con 3 anni di servizio, insieme ai Dsga facenti funzione con 3 anni di servizio. Inoltre chiedono di eliminare il blocco sulla mobilità per i neoassunti, imposto dal decreto, un vincolo che continua a incidere anche sulle assegnazioni provvisorie. Poi l’accento è andato sul rafforzamento degli organici, a partire dalla conferma dell’organico Covid, e la riduzione del numero massimo di alunni in classe.

Secondo Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua e Snals Confsal il Patto per la Scuola riconosce l’impegno profuso da tutto il personale durante la pandemia ma è tempo di concretizzarlo e di tradurlo in misure e interventi che assicurino stabilità e continuità al lavoro e il regolare avvio dell’anno scolastico il primo settembre con l’ascolto del mondo della scuola.

Bisogna cambiare profondamente le misure sul reclutamento con l’assunzione dei precari chiamati dalla prima e seconda fascia delle graduatorie delle supplenze, superare i blocchi sulla mobilità del personale, ripristinare l’assegnazione provvisoria annuale, rafforzare gli organici del personale docente, educativo ed ATA, ridurre il numero di alunni per classe.

