Protesta degli agricoltori, manifestazioni anche a Osimo

OSIMO – E’ partita anche a Osimo la manifestazione di protesta degli agricoltori per tutta la giornata di oggi, martedì 6 febbraio. Un centinaio di trattori, facendo seguito ai sit-in e cortei partiti da giorni in tutta Europa, si sono ritrovati stamattina accanto alla rotatoria di via Linguetta e via Jesi, non distante dalla sede nazionale della Lega del Filo d’oro. Si sposteranno poi per fare dei cortei con i quali sensibilizzare l’opinione pubblica sul sostegno all’agricoltura e una transizione ecologica che sia graduale, che non penalizzi gli imprenditori agricoli, specialmente i più piccoli, stretti tra la morsa di spese in aumento per la produzione e guadagni sempre più risicati dalle vendite. Il primo corteo si sta svolgendo da Padiglione a Passatempo con applausi di gente in strada e clacson di vicinanza e solidarietà di automobilisti e camionisti. Un secondo corteo con lo stesso tragitto partirà alle 11.

Poi nel pomeriggio i trattori si sposteranno verso la zona del San Carlo, in città, con due cortei alle 14.30 e alle 16. Inevitabili i disagi alla viabilità già in corso, i mezzi pesanti infatti non procedono oltre i 30 chilometri orari. La manifestazione è stata regolarmente autorizzata dalle autorità di sicurezza che garantiscono presidio del territorio.