Ancona, al Viale prosegue la cura del verde: il Comune corre ai ripari dopo il tiglio crollato in piazza Cavour

ANCONA – Manutenzione del verde: giù alcuni alberi del Viale della Vittoria. Lungo la camminata principale di Ancona, sono da giorni al lavoro gli operai dell’ufficio manutenzione del Comune dorico. In alcuni tratti, infatti, il transito e il relativo passaggio pedonale sono interdetti.

Camion e furgoni sono infatti posizionati lungo il Viale per la manutenzione del verde urbano. Un intervento annunciato dall’Amministrazione già qualche tempo fa e che sta continuando tuttora. Per la precisione, i lavori con la ditta incaricata erano iniziati il 14 dicembre.

A dare il via alle operazioni, quel giorno, era stata la caduta di un tiglio, avvenuta intorno alle 4.30 del mattino, in piazza Cavour. Un tiglio che tra l’altro – dicono da Palazzo del Popolo – era già attenzionato dal Comune. Alcuni arbusti, erano già stati inseriti nel programma di potatura e abbattimento. «La valutazione delle centinaia di alberi presenti nelle diverse zone della città sta proseguendo da settembre», le parole di Stefano Foresi, assessore alle manutenzioni e alla protezione civile del Comune anconetano.

L’ufficio verde dell’Amministrazione, quindi, dopo aver predisposto un piano stralci, si è così messo al lavoro. Quelli di fine dicembre sarebbero gli ultimi stralci. «In particolare – spiega Foresi – per quanto riguarda le 326 piante del Viale della Vittoria, tra ottobre e novembre sono stati effettuati diversi sopralluoghi, per identificare rapidamente le piante che presentano difetti e anomalie rilevanti e programmare gli interventi indispensabili da effettuare nel breve periodo per garantire la pubblica e privata incolumità».

«La valutazione e la programmazione – fanno sapere da Palazzo del Popolo – si inserisce all’interno di una più generale pianificazione che dovrà prevedere anche nuove piantagioni in sostituzione delle piante che dovranno essere abbattute per garantire la sicurezza delle persone e del traffico». La metodologia applicata per la cura del verde nella città di Ancona prevede un calcolo del «rango di rischio e quindi stabilisce il tipo di intervento, dalla semplice potatura fino all’abbattimento quando il rischio risulta estremo o elevato per le persone».

Soddisfatti alcuni cittadini: «Finalmente, ce l’hanno fatta a tagliare questi alberi del Viale – dice la signora Maria Ernandez, una residente –. In estate e in primavera, i rami ti accarezzano la testa ed era impossibile passeggiare tranquillamente all’ombra».

Le fa eco Giovanni Maiorino: «Solitamente, nei cambi stagione il pavimento del Viale è inondato di fiorellini gialli e fogliame. Speriamo che così la situazione sia migliore e io possa camminare senza rischiare di scivolare». Oggi (20 dicembre), gli operai erano al lavoro in zona Passetto, nella parte alta del Viale, a ridosso di piazza IV Novembre. La settimana scorsa, i furgono erano stati posizionati nei pressi del distributore, a metà Viale.