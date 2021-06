Proroga Tari, Anci Marche scrive ai parlamentari marchigiani

ANCONA – Anche Anci Marche si unisce all’appello di chiedere una proroga rispetto alla scadenza del 30 giugno per deliberare i provvedimenti comunali relativi alla Tari e alla tariffa rispettiva già proposta dal presidente dell’Anci nazionale Decaro.

La presidente Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona, ha inviato una lettera ai parlamentari eletti nelle Marche chiedendo di sostenere la posizione di Anci contenuta in un emendamento proposto dall’Associazione dei Comuni al decreto “Sostegni Bis” e chiedendo il rinvio dei termini di almeno 30 giorni.

«La fase pandemica – ha scritto la presidente Mancinelli rivolgendosi a deputati e senatori -, il nuovo e complesso metodo di calcolo Arera, le discutibili novità previste dal decreto n.116/2020, le assegnazioni per le agevolazioni in favore delle attività economiche previste dall’art. 6 del Sostegni Bis non ancora comunicate ufficialmente impedendo l’accertamento dell’entrata nei bilanci comunali, sono le motivazioni che determinano l’impossibilità di procedere con deliberazioni che non siano a rischio di invalidità».