Pronta l’edizione 2025 del Festival del Conero

SIROLO – «Il mese di luglio è il più denso di appuntamenti ma il Festival del Parco 2025 proseguirà anche ad agosto e settembre in collaborazione con le amministrazioni comunali di Ancona, Camerano, Numana e Sirolo e molti partner pubblici e privati». A dirlo è Luigi Conte, Presidente del Parco del Conero che giovedì 3 luglio in Piazza Vittorio Veneto a Sirolo darà il via alle ore 21.30 al primo evento di un cartellone ricco e articolato. Si parte con “Colori e forme di Gaia” in collaborazione con Afni Marche Associazione Fotografi Naturalisti Italiani. «Sarà una serata adatta a grandi e piccoli con meravigliose foto e video del territorio del Parco e non solo con il fotografo Stefano Belli e Federico Prisco, coordinatore di Afni Marche». La serata, in totale 5 di questo ciclo, rientra nel Progetto ASSE finanziato al CEA (Centro di Educazione Ambientale) del Parco con fondi Por Fesr che sta impegnando il Parco del Conero su più fronti: in estate rivolgendosi prevalentemente ai turisti, mentre in primavera ed autunno curando la formazione dei più giovani con incontri nelle scuole associati a momenti di visita dell’area protetta.

«Proseguiremo – insiste Luigi Conte – domenica 6 luglio sempre alle 21.30 al Teatro del Conero antistante la sede dell’Ente Parco in via Peschiera 30 a Sirolo con i PopConero». Si tratta di uno spettacolo musicale gratuito con tutto il pop dagli anni ’70 ad oggi per cantare e ballare al ritmo delle hit irresistibili di oltre 40 anni di musica italiana e internazionale. Sarà attivo anche un punto di ristoro con street food.

Martedì 8 luglio sempre al Teatro del Conero “Jesus Christ Superstar – Il Concerto” con la partecipazione di oltre 50 soliti e coristi più i membri della band. Il programma prosegue nelle serate successive il 9-11-12 luglio e domenica 20 luglio presso il Conero Golf Club di Sirolo si terrà il 1’ Trofeo Parco del Conero di golf.

«Voglio ringraziare tutto lo staff dell’Ente parco per lo straordinario sforzo organizzativo, il direttore artistico Roberto Raffaelli, le amministrazioni comunali, il CEA Parco del Conero, l’Associazione Riviera del Conero, la Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro-Urbino che ci accompagna in tutto questo percorso» insiste il Presidente. «Grazie anche ad Acquambiente, King Sport, Bcc Filottrano, Si con Te di Sirolo, Numana e Marcelli, le Pro Loco dei Comuni del Parco, il Consorzio Baia di Portonovo, la Croce Azzura di Sirolo e la Croce Rossa di Osimo».

«L’obiettivo di questo ricco e variegato programma – conclude Luigi Conte – è tenere sempre accesi i fari sul lavoro di tutela, conservazione e valorizzazione del Parco del Conero che questo consiglio direttivo sta portando avanti con impegno e determinazione. Per noi sono mesi e settimane molto importanti perché, se come auspichiamo, presto il Parco Regionale del Conero sarà elevato a Parco Nazionale allora potremo contribuire con maggiori risorse umane e materiali a tutelare il territorio ma anche a valorizzarlo e promuoverlo con sempre maggiore efficacia».