Promuovere la parità di genere anche nella Pubblica amministrazione delle Marche: al via seminari online

Si parte venerdì 22 ottobre. "A colloquio con le PA. Seminari formativi per promuovere la parità di genere sul territorio", il titolo del ciclo di incontri

ANCONA – “A colloquio con le PA. Seminari formativi per promuovere la parità di genere sul territorio”. Questo il titolo del ciclo di incontri organizzati dalla Rete delle Consigliere Provinciali di Parità della Regione Marche. Obiettivo: promuovere uno spazio di riflessione e confronto sul tema della parità di genere e sugli strumenti per promuovere una reale uguaglianza fra uomini e donne nelle Marche. La crisi pandemica, la crisi climatica e i cambiamenti tecnologici stanno ridefinendo i contorni della cittadinanza. Le prospettive di un futuro più inclusivo dipendono dal modo in cui gli enti pubblici sapranno gestire le risorse messe a disposizione dall’Uu.

Si inizia venerdì 22 ottobre 2021 con il PNRR e Comunità inclusive, a cura della Consigliera di Parità della provincia di Pesaro, Romina Pierantoni. Il 29 ottobre 2021 sarà la volta del seminario sul Bilancio di Genere: costruire la parità attraverso l’integrazione della prospettiva di genere nelle politiche pubbliche, a cura della Consigliera di Parità della provincia di Ancona, Bianca Maria Orciani. Gli ultimi due incontri si svolgeranno il 19 e il 26 novembre. Il 19 novembre la Consigliera di Parità della provincia di Fermo, Alessandra Cognigni, affronterà il tema dei Codici di comportamento nel pubblico e nel privato, mentre il seminario del 26 novembre sarà dedicato ai Piani Triennali delle Azioni Positive. Il seminario, a cura della Consigliera di Parità della provincia di Ascoli, Paola Petrucci: occasione questa per fare il punto sullo stato dell’arte delle azioni positive e sulle buone prassi ed esperienze maturate sul territorio.

Tutti gli incontri si svolgeranno in modalità on line dalle ore 10 alle ore 12.30. I

l link è nella homepage del sito www.consiglieraparita.provincia.an.it