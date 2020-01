Promozione, il punto sui due gironi dopo la domenica

Si sono disputate le restanti partite del campionato nei gironi A e B. Cambio in vetta a nord mentre nel raggruppamento sud non cambia nulla in graduatoria

ANCONA- Con le partite della domenica si è conclusa anche la diciassettesima giornata del campionato di Promozione. Nuova capolista nel girone A mentre, nel girone B, non cambia sostanzialmente nulla in classifica. Questo il punto della situazione nei due raggruppamenti.

GIRONE A

La vittoria del Gabicce Gradara in casa della Biagio Nazzaro Chiaravalle ha riscritto la classifica del girone A. Con lo 0-1 esterno, a firma Sabbatini, la formazione guidata da Scardovi sale al primo posto mettendosi alle spalle proprio i rossoblu di Gianmarco Malavenda. In ottica playoff fondamentale il successo per 1-0 della Filottranese sull’Ilario Lorenzini Barbara che proietta i biancorossi di Giuliodori al quinto posto in classifica.



Determinante la rete, al sessantesimo della ripresa, di Strappini per piegare le resistenze avversarie. Valfoglia-Cantiano termina 1-1 con le due squadre, alla luce del pareggio, che conquistano un punto importante per muovere la propria graduatoria in chiave salvezza. Dopo il vantaggio dei padroni di casa di Mancini (su calcio di rigore) è arrivato il pareggio ospite di Bucefalo, tra i migliori dei suoi.

GIRONE B

È terminato 2-2 il big match della giornata tra Civitanovese e Loreto che si trovano, adesso, staccate rispettivamente di sei e otto punti dalla vetta occupata dall’Atletico Ascoli. Tittarelli e Jorzolino per i rossoblu, Garbuglia e Alessandrini per gli ospiti. Nessuna delle due contendenti è riuscita a prevalere in un match, comunque, ricchissimo di occasioni.



Una doppietta di Gabaldi non basta alla Maceratese (che resta comunque seconda in classifica) per aver ragione dell’Atletico Centobuchi. Nel 2-2 di Macerata ci sono anche le reti di Giansante e Liberati che consentono agli ospiti di conquistare un punto pesantissimo. Ruibal illude, Agostinelli e Mercuri archiviano la pratica. Può essere riassunta così Potenza Picena – Chiesanuova con gli ospiti, dopo essere andati in vantaggio con l’argentino ex Anconitana, a subire la riscossa dei padroni di casa che si allontanano dalle sabbie mobili.