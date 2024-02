Progetto Martina, Lions Ancona e oncologi in cattedra al Savoia Benincasa per la prevenzione

Giovani specializzandi di Oncologia salgono in cattedra per sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei tumori

ANCONA – Giovani specializzandi di Oncologia salgono in cattedra per sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei tumori. È questo, in poche parole, il succo del ‘progetto Martina’. Un’iniziativa che prende il nome proprio da una giovane donna morta di tumore al seno che poco prima di morire ha lasciato un messaggio e cioè che ‘i giovani non devono arrivare impreparati come lo sono stata io’.

Gli incontri, che si sono tenuti il 5 e il 9 febbraio, hanno visto un’ampia partecipazione di alunni. «Il ‘Lions Club Ancona La Mole’ ha organizzato due giornate dedicate alla prevenzione oncologica all’Istituto di Istruzione Superiore Savoia Benincasa di Ancona. Giovani medici specializzandi in Oncologia hanno tenuto lezione agli studenti delle quarte classi, sull’importanza della prevenzione dei tumori, in età giovanile», spiega il presidente, Pericle Truja.

Che ha fatto presente come «il Service si è potuto realizzare grazie alla prof Maria Alessandra Bertini e al prof. Andrea Bernacchia, rispettivamente dirigente scolastico e docente del Savoia Benincasa, e alla prof Rossana Berardi, Ordinario della Univpm e direttrice della Clinica oncologica Aou delle Marche».

«Tutti i giovani studenti che hanno partecipato alle due giornate dedicate al Service si sono mostrati molto interessati alla prevenzione ed al termine delle esposizioni dei medici hanno posto loro numerose domande».