Il professor Orsini a passeggio per Ancona: avvistato in corso Mazzini con moglie e figlio

Il saggista, editorialista e volto noto della tv, spesso al centro di polemiche legate al conflitto russo ucraino, passeggia per le vie del centro di Ancona, tra corso Garibaldi e corso Mazzini. Pare che il docente sia molto legato alle Marche

ANCONA – Il professor Alessandro Orsini a passeggio per Ancona. Attimi di spensieratezza in corso Mazzini, per il saggista, editorialista e volto noto della tv, che recentemente è stato al centro di svariate polemiche legate alla guerra russo ucraina.

Orsini, in compagnia della moglie e del figlio, con un abbigliamento casual, si stava godendo qualche ora di relax per le vie del centro. Noi l’abbiamo intervistato: «Sono abbastanza legato ad Ancona, perché qui è nato lui (e indica il figlio nel passeggino, ndr). È una città stupenda e quando posso, vengo qua per fare due passi».

«Il mio luogo preferito? Beh, Ancona è piena di luoghi belli, ma – uno su tutti – il Passetto. Però, ora torniamo subito a casa», glissa il docente di sociologia del terrorismo della Luiss, dove ha fondato e diretto (fino al 2022, ndr) l’Osservatorio sulla sicurezza internazionale.

Luiss che, a seguito delle sue opinioni sul conflitto russo ucraino, avrebbe preso le distanze da Orsini, considerato uno dei massimi esperti di terrorismo in Italia e non solo.

Ospite fisso, per un periodo, della trasmissione di Rai3, Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer, Orsini è comparso spesso nei vari talk e dibattiti televisivi, come in “Non è l’arena”, su La7, condotto da Massimo Giletti.