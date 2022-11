Primarie: sfida tra Pesaresi e Simonella per il candidato sindaco del centrosinistra. Come e dove si vota

Si vota dalle 8 alle 20 in 17 seggi della città. Le primarie sono aperte a tutti i cittadini anconetani (non solo agli iscritti al PD) che abbiano compiuto 16 anni di età e agli stranieri residenti ad Ancona già iscritti alle liste elettorali

ANCONA- È arrivato il giorno delle primarie. Oggi, domenica 27 novembre, si saprà chi tra Carlo Maria Pesaresi e Ida Simonella sarà il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra “Progetto Ancona” alle elezioni amministrative del 2023. La coalizione Progetto Ancona è formata da Partito Democratico, Azione, Italia Viva, Partito Socialista Italiano, Articolo Uno, Lista Civica Ancora per Ancona e da Popolari per Ancona.

Si vota dalla 8 alle 20 in 17 seggi della città. Unica eccezione per i seggi 15 e 16 (sezioni elettorali 93 e 94) che saranno aperti presso la sede delle ex scuole di Casine di Paterno dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e presso l’ex scuola materna di Paterno dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Gli elettori di questi seggi potranno recarsi indifferentemente presso le due sedi,

negli orari indicati.

Le primarie sono aperte a tutti i cittadini e cittadine (non solo agli iscritti al PD) residenti ad Ancona che abbiano compiuto 16 anni di età e agli stranieri residenti già iscritti alle liste elettorali del Comune dorico. Per votare basta esibire la tessera elettorale e il documento di identità, mentre per i minorenni è sufficiente mostrare la carta di identità per attestare la residenza. Inoltre, è suggerito di esibire la tessera elettorale di uno dei genitori al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Per gli elettori è previsto il versamento di un contributo economico, pur sempre volontario, utilizzato per la compartecipazione delle spese organizzative.

Chi fosse impossibilitato a recarsi al seggio, purché certificato dal medico curante e non fosse portatore di morbo infettivo (es. COVID-19), potrà richiedere di esprimere il proprio voto presso un seggio volante appositamente costituito, inviando una mail a: comitatoprimariecsx2022@gmail.com.

Per scegliere il futuro candidato sindaco del centrosinistra tra Carlo Pesaresi, avvocato ed ex assessore alla Cultura della Provincia di Ancona, e Ida Simonella, attuale assessore al Porto e al Bilancio del Comune di Ancona la seconda, è sufficiente fare una X sul nome. I seggi sono assegnati in base al numero di sezione presente nella propria tessera elettorale.

ELENCO SEGGI:

1- SEDE EX CIRCOSCRIZIONE 1, Via C. Battisti, 11/C (Sezioni elettorali: 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 19 – 20 – 21 – 22)

2- EX SALA CONSIGLIO COMUNALE, Largo XXIV Maggio, 1 (Sezioni elettorali: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18)

3- CIRCOLO PACE E UNIONE, Via Pietralacroce, 40 (Sezioni elettorali: 69 – 70 – 71)

4- SEDE EX CIRCOSCRIZIONE 2, Via Scrima, 19 (P.za Ugo Bassi) (Sezioni elettorali: 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44)

5- POSATORA CIRCOLO BELVEDERE, Via Montevettore (Sezioni elettorali: 45 – 46 – 59 – 60)

6- SEDE INLINGUA, Via Marconi, 26 (Zona Archi) (Sezioni elettorali: 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33)

7- SEDE CIRCOSCRIZIONE, Via Tavernelle, 122 p.t. (Sezioni elettorali: 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54)

8- PALLONE GEODETICO DEL PINOCCHIO, Via Monte San Vicino c/o Parco Comunale (Sezioni elettorali: 55 – 56 – 57 – 58 – 88 – 99 – 100)

9- SAPPANICO – CENTRO CIVICO AFFIANCO ALLA CHIESA (dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20) (Sezioni elettorali: 87 – 89 – 90 – 91 – 92)

10- CENTRO SOLIDALEA, Via Sacripanti, 7 (Sezioni elettorali: 72 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79)

11- CENTRO SOCIALE GIOVANILE, Via Ruggeri-Via Flavia (sopra Casa della Musica) (Sezioni elettorali: 73 – 80 – 81 – 82)

12- VARANO – SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO “G. BALDELLI”, Fraz. Varano, 22 (dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20) (Sezioni elettorali: 83 – 84 – 85 – 86)

13- CIRCOLO “IL GABBIANO”, Via Volta, 44 – Collemarino (Sezioni elettorali: 65 – 66 – 67 – 68 – 98)

14- SEDE EX CIRCOSCRIZIONE TORRETTE, Via Esino, 62/A (Sezioni elettorali:

61 – 62 – 63 – 64)

15- PATERNO, Ex Scuola Materna (Sezioni elettorali: 93)

16- CASINE, ex Scuola (Sezioni elettorali: 94)

17- SEGGIO VOLANTE PER OSPEDALI E CASE DI CURA, RSA (Sezioni elettorali: Ospedali e Case di Cura, RSA)