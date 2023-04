Primarie delle Liste civiche a Osimo, vince Sandro Antonelli

A contendersi la candidatura Gilberta Giacchetti, Sandro Antonelli e Monica Bordoni. Buona in generale l’affluenza in tutti i seggi. Antonelli ha ricevuto il 38,73% delle preferenze

OSIMO – A gennaio le Liste civiche, per anni al governo della città di Osimo e oggi all’opposizione, avevano ribadito che avrebbero scelto il proprio candidato a sindaco per le comunali 2024 tramite le primarie, confermando le anticipazioni secondo le quali i tre in ballo che si sarebbero contesi la candidatura a sindaco sarebbero stati Gilberta Giacchetti, attuale presidente dell’Istituto Campana per l’istruzione permanente, già assessore e consigliere comunale ed ex presidente Asso, Sandro Antonelli, consigliere comunale, già assessore, presidente della società partecipata comunale Imos e di Consiglio di quartiere di Campocavallo, e Monica Bordoni, attuale capogruppo in consiglio comunale delle Liste Civiche, già consigliere comunale e amministratore di Astea Energia.

I candidati alle primarie delle Liste civiche di Osimo

«Tre cavalli di razza della scuderia delle Liste civiche di conclamata esperienza, capacità professionale e amministrativa, affidabilità, serietà e disponibilità i quali, indipendentemente da chi risulterà vincitore in queste primarie, sapranno traghettare al meglio le Liste civiche alle prossime elezioni comunali – hanno detto dal coordinamento all’appello al voto -. Dieci anni di amministrazione di Pd e dei suoi alleati di centro sinistra hanno impoverito la città in ogni settore della vita sociale con una gestione del potere clientelare. Vogliamo tornare ad una città con importanti servizi alla persona, pari opportunità per tutti, con una sana e corretta gestione del territorio, una città sicura e ben curata».

L’esito delle primarie di ieri (2 aprile) delle Civiche, il movimento guidato dall’attuale presidente del Consiglio regionale Dino Latini, sorto 30 anni fa a Osimo, è arrivato in tarda serata. A vincere è stato alla fine Antonelli, 55 anni, ingegnere. Oggi consigliere comunale delle Liste civiche. In particolare nel seggio di Campocavallo Antonelli ha sbaragliato tutti: è stato il seggio in proporzione con più votanti dei sei allestiti, nel quale ha preso l’80 per cento dei consensi, lui che nella frazione vive.

Buona in generale l’affluenza in tutti i seggi. Al momento nessun big del movimento si è esposto per l’appello al voto puntando su un candidato. Sarà Latini adesso a compattare il movimento evitare gli strappi interni in vista dell’importante sfida del prossimo anno.

Primarie liste civiche, i dati

Ecco i dati precisi usciti in tarda serata ieri.

Votanti: 1.567.

Antonelli: 607 (38,73 per cento);

Bordoni: 514 (32,80 per cento);

Giacchetti: 443 (28,27 per cento).

Schede nulle: 3