Primarie ad Ancona, Ida Simonella: «Grazie, adesso viene la vera sfida»

ANCONA – Ida Simonella è il candidato a sindaco della coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni amministrative di Ancona: è il risultato uscito dalle urne delle Primarie, risultato con cui l’assessore della giunta Mancinelli ha superato l’avversario Carlo Maria Pesaresi per una quarantina di preferenze. Il primo commento diffuso tramite la propria pagina ufficiale di Facebook è stato quello della sindaca di Ancona Valeria Mancinelli: «Gli elettori delle primarie hanno indicato in Ida Simonella la candidata sindaco per le Comunali di primavera. Le primarie sono uno strumento importante per fare scelte e decidere una coalizione, un programma e un candidato così che tutti ne riconoscano la legittimità. Ora avanti, tutti insieme, con coraggio e determinazione per vincere le elezioni!».

Quindi è stato il turno di Ida Simonella, visibilmente emozionata per il risultato: «Sono molto contenta – ha attaccato la candidata -, ringrazio tutti coloro che hanno avuto fiducia in questo progetto e nella mia candidatura, per niente scontata. Essere candidata per la coalizione di centrosinistra alle prossime amministrative è un grande onore, lo prendo con senso di felicità e di responsabilità. La campagna elettorale delle primarie è stata vera, autentica, molto spesa sul campo, da me come da Carlo Pesaresi, e lo ringrazio anche per questo, si cresce anche nella competizione, nella proposta, nell’ascolto». «Sono qui a festeggiare – ha proseguito lda Simonella nella sede locale del Pd -e sono contenta che ci siano con me le persone che mi sono state più vicine in questo periodo. Ringrazio chi mi ha aiutato, a parlare con tutti, li considero tutti davvero una famiglia e li ringrazio anche con emozione. Adesso fatemi recuperare le forze un paio di giorni».

Ida Simonella oggi al voto

I punti di forza del suo programma: «La mia è una proposta pura, autentica, una proposta di città e di metodo, di competenza, di capacità, di tradurre le idee in fatti, come dice lo slogan. Ho voluto puntare su questo perché io sono così, e perché questo è il metodo di lavoro che ci ha accompagnato in questi anni».

La coalizione di centrosinistra ha dunque scelto la continuità, per affrontare la prossima sfida al centrodestra: «Il mio programma è fatto di tanti nuovi obiettivi, la continuità sta nel metodo, in come si lavora. Questo, sì, è stato premiato e apprezzato. Il centrodestra si affronta con una proposta seria sui temi che riguardano la città, economici, sociali, sul come si garantisce lo sviluppo e la tutela di chi è in difficoltà». Uno sguardo verso chi ha votato a queste primarie: «Gli elettori di Carlo Pesaresi sono gli elettori del centrosinistra, un patrimonio di questa coalizione. Ora viene la fase in cui ci si ricompatta, in maniera unita dobbiamo andare avanti e cercare di battere il centrodestra. La vera sfida, la più importante».

Ed ecco la voce del candidato uscito sconfitto, Carlo Maria Pesaresi: «Un grande risultato di partecipazione per il centrosinistra, che ha dato dimostrazione di vitalità e di radicamento nella nostra città. È la base per proseguire nella campagna elettorale, quella vera della primavera prossima. Ringrazio le 1.913 persone che mi hanno votato e le tante che mi hanno sostenuto. È stata una bellissima campagna elettorale, esaltante, che mi ha permesso di contattare tanta gente. Il dato politico è che abbiamo messo in moto tante energie nuove ed idee fresche. Dalle primarie emerge una volontà di partecipazione e cambiamento di cui il centrosinistra dovrà fare tesoro. È questo il patrimonio che non dobbiamo disperdere per consentire la vittoria del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative».

Infine il segretario cittadino del Pd, Simone Pelosi: «Siamo contenti, hanno votato quasi 4mila elettori, c’è stata grande partecipazione, significa che Ancona risponde a queste iniziative, le primarie sono un tratto caratteristico del centrosinistra. Complimenti a Ida Simonella. Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto in termini di partecipazione. Adesso pensiamo alla campagna elettorale vera e propria».