ANCONA – Seduta aperta del Consiglio regionale, domani 7 dicembre, per la prima volta dedicata alle disabilità. L’iniziativa, sulla scorta della “Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità” che ricorre il 3 dicembre, è stata presentata questa mattina a Palazzo delle Marche dal presidente del Consiglio regionale Dino Latini e dalla consigliera della Lega Anna Menghi.

Una seduta aperta, ha spiegato Latini, organizzata su proposta della Menghi, che ha ricordato la sua esperienza diretta e le battaglie che numerose associazioni stanno portando avanti. «Attualmente – ha detto la consigliera Menghi, membro della IV Commissione consiliare Sanità e Politiche sociali e impegnata da un trentennio sul tema nel mondo dell’associazionismo – manca un’idea generale del sociale. Tanto per esplicitare il concetto, possiamo dire che i numeri della sanità non riescono a colloquiare con quelli del sociale. E su questo dobbiamo lavorare per rendere le nostre proposte sempre più efficaci e rispondenti alle reali esigenze dei portatori di handicap». Tra gli obiettivi quello di arrivare ad una Consulta regionale sulle disabilità.

Parole chiave, coinvolgimento delle associazioni, sussidiarietà orizzontale, incremento delle risorse a disposizione e riorganizzazione dei servizi per migliorare le condizioni di vita dei disabili e delle loro famiglie. «Un primo passo – ha detto la consigliera Menghi – . Nel passato qualcosa è stato fatto, ma resta ancora molto da fare. L’Italia è stata una delle prime nazioni a ratificare la risoluzione Onu in materia, ma è ancora indietro sul versante dei diritti. La testimonianza del Consiglio, che per la prima volta organizza un incontro di questo tipo, è importante, altrettanto significativa è la partecipazione del Ministro Stefani».

Oltre all’intervento del ministro per le Disabilità, Erika Stefani, in video collegamento, ci saranno anche gli interventi di Vincenzo Falabella, presidente Federazione per il superamento dell’handicap; Nazario Pagano, presidente della Federazione tra le associazioni delle persone con disabilità. Previsti anche gli interventi del Garante dei diritti, Giancarlo Giulianelli; della presidente della Commissione pari opportunità, Marina Lina Vitturini, e della presidente della Consulta regionale per la disabilità, Marzia Brandi.