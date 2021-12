Ancona, prevenzione della diffusione del virus negli ambienti di lavoro: vertice in Prefettura

Incontro in Prefettura a carattere preventivo e informativo per il contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19 negli ambienti di lavoro

ANCONA – Nella giornata di ieri si è svolto nella sede della Prefettura di Ancona un incontro a carattere preventivo e informativo per il contrasto e il contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19 negli ambienti di lavoro. Ne da notizia la stessa Prefettura.

Nel corso della riunione, alla quale hanno preso parte rappresentanti di Confindustria e Confartigianato, sono state, tra l’altro, esaminate le tematiche della prevenzione nel contagio da virus Sars-Cov-2 all’interno delle aziende ed è stato sottolineato il ruolo centrale dei Comitati previsti dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto fra il Governo e le parti sociali il 14 marzo 2020 e integrato il 24 aprile 2020 con le successive modifiche apportate per l’attività preventiva di controllo e per gli aspetti sanzionatori connessi al mancato ottemperamento della normativa di riferimento.

Inoltre sono stati illustrati i ruoli e le competenze degli uffici appartenenti al nucleo misto anche alla luce degli sviluppi della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso del vertice sono state affrontate le problematiche connesse alla definizione di caso e di contatto stretto con persona affetta da Covid-19 e quelle relativa al tracciamento.

Oggetto di confronto è stato anche il ruolo del datore di lavoro, dei lavoratori e del medico competente, alla luce degli ultimi aggiornamenti delle Circolari ministeriali.

Gli incontri informativi proseguiranno anche nei prossimi mesi con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali di categoria con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e della formazione per tenere alta la soglia di attenzione sul rispetto dei Protocolli condivisi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro in generale.

All’esito dell’incontro il Prefetto ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’attività fin qui svolta dal Nucleo a composizione mista, coordinato dalla Prefettura di Ancona e composto da personale designato dall’Ispettorato territoriale del lavoro, del Comando carabinieri ispettorato lavoro, del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, nonché del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria delle Marche. Nucleo che svolge anche attività ispettiva e di controllo.