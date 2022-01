Il Presidente di Confapi Turismo in visita al Parco del Conero

SIROLO – Il Presidente del Parco del Conero Daniele Silvetti ha ricevuto la visita di Andrea Tonti, presidente di Confapi Turismo, unione di categoria sorta in seno a Confapi Industria Ancona.

Motivo del confronto: la condivisione di una nuova co-pianificazione mettendo in equilibrio la tutela ambientale con la valorizzazione delle attività produttive. Il Presidente Silvetti ha rimarcato come «i 6.000 ettari di territorio siano depositari di un patrimonio naturalistico unico e allo stesso tempo di attività di altissimo livello e qualità. Il rapporto con le imprese che vi insistono – ha aggiunto – siano esse agricole, artigianali o del comparto turistico e della ricettività per noi è importante». Secondo il presidente del Parco del Conero «il turista ormai si muove per motivazione e non per destinazione e riuscire a valorizzare tutte le unicità di un territorio è una leva attrattiva di successo che va alimentata offrendo servizi qualificati».

Andrea Tonti, ex ciclista professionista, oggi imprenditore, ha raccolto la sfida di mettere a sistema le esperienze delle aziende associate a Confapi Turismo «per rendere sempre più riconoscibile questo territorio e fungere da referente anche nei confronti delle istituzioni regionali proponendo idee e progettualità. Per noi il Parco del Conero è un punto di riferimento – ha aggiunto Tonti – un diamante da scoprire e valorizzare, e l’incontro con il Presidente Silvetti ci ha confermato che c’è grande disponibilità al confronto e alla progettualità congiunta nell’interesse del territorio».

Alla riunione ha partecipato anche Michele Montecchiani direttore di Confapi Industria Ancona. «Per un territorio che sta investendo per migliorare le proprie attrattività turistiche – ha aggiunto – nel quale le piccole attività imprenditoriali sono molteplici, è fondamentale tale processo di sintesi ed equilibrio. Con la guida esperta del presidente Tonti, siamo certi riusciremo a procedere con risultati importanti molto presto. La nostra associazione ha le potenzialità per dare un contributo di qualità alla nuova politica del Parco del Conero aiutandolo ad una ribalta più visibile. Saremo lieti di collaborare a valorizzare questa eccellenza» ha concluso il Direttore di Confapi Ancona.