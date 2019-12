I presepi viventi più belli delle Marche

ANCONA – Dalla costa all’entroterra, è difficile stilare una classifica dei più bei presepi viventi nelle Marche, alcuni dei quali molto antichi. Una tradizione molto radicata e sentita dalla popolazione, in grado di rievocare con splendide suggestioni la nascita di Gesù.

Per chi ama andare a caccia di magiche atmosfere, i piccoli borghi del nostro territorio offrono davvero tanto. Ecco alcuni degli appuntamenti imperdibili.

• LA VIA DEI PRESEPI TRA GENGA, SASSOFERRATO, PRECICCHIE E ANCONA

IL PRESEPE VIVENTE DI GENGA

Incastonato nella splendida cornice naturalistica della Gola di Frasassi, il presepe vivente di Genga è indubbiamente uno dei più famosi e suggestivi delle Marche, una fama che si è guadagnato anche per la sua estensione di 30 mila metri quadrati che è valsa il riconoscimento di presepe più grande al mondo. Una rievocazione che ogni anno mette a segno il record di presenze e che in oltre 30 anni di edizioni è stata visitata da oltre 400mila persone.

Oltre 300 i figuranti che rendono unico e spettacolare questo presepe portando in scena la quotidianità dell’epoca di Gesù e gli antichi mestieri: contadini, pastori e pescatori accompagnano i visitatori alla scoperta della magia del Natale e della natività. In un percorso naturalistico che si snoda dai piedi della montagna fino alla grotta, dove sorge maestoso e fiero il Tempio del Valadier, si può “gustare” con gli occhi questo evento spettacolare. E, come ogni buon percorso che si rispetti, una volta giunti al culmine si può ammirare tutta l’arte e la sapienza antica di falegnami, fabbri, cestai, fornai, calzolai, scultori, vasai, ricamatrici e tessitrici.

Una vivacità di mestieri racchiusi come in uno scrigno nella grotta dove la natività attende i visitatori con tutta la sua grazia e la potenza di una tradizione che non conosce fine. Il presepe vivente di Genga venne istituito nel 1981 dagli “Amici del presepe”, l’associazione del posto che ogni anno introduce novità nella rievocazione.

Due le date, il 26 e il 29 dicembre 2019 dalle 14,30 alle 18,30. Un appuntamento da non perdere.

PRECICCHIE

Restando ancora nell’entroterra del fabrianese, molto suggestivo è il presepe vivente che si tiene nel castello di Precicchie e che è valso al piccolo paese l’appellativo di “borgo presepe”, consentendogli di varcare i confini regionali e di raggiungere la notorietà nazionale.

In uno scenario unico vanno in scena gli antichi mestieri con l’utilizzo di attrezzi originali e una cura al dettaglio che rendono questa rievocazione imperdibile.

Le date: 26 dicembre 2019, 1 e 6 gennaio 2020, dalle 17.

SASSOFERRATO

Nel cuore verde dell’entroterra marchigiano brilla anche il presepe vivente di Sassoferrato a Coldellanoce. Il piccolo borgo ai piedi di Monte Gallo si trasforma per divenire teatro della rievocazione della natività.

Un centinaio i figuranti che porta in scena la vita ai tempi di Gesù. Tra artigianato, cucito, ricamo e disegno ce n’è per tutti i gusti. Il presepe vivente di Sassoferrato riscuote sempre grande apprezzamento fra i più piccoli per la presenza di numerosi animali. L’appuntamento è per il 26 e 29 dicembre 2019 dalle ore 17,30.

• MACERATA E LE SUE TRADIZIONI

MORROVALLE

Non solo presepe vivente, a Morrovalle gli appassionati dei queste tradizioni non possono mancare di fare una visita anche al Museo Internazionale del Presepe. Due tradizioni che nella cittadina del maceratese si coniugano richiamando sempre molti visitatori.

Il famoso presepe vivente è messo in scena da circa 350 figuranti in costume. I vicoli e le piazze diventano teatro della natività e della vita quotidiana del tempo: botteghe di ciabattini, fabbri, falegnami, lavandaie, tessitrici. I visitatori del presepe vivente, oltre allo spettacolo, potranno godere anche di assaggi di formaggi, vin brulé e castagne. Appuntamento il 26 e il 29 dicembre 2019 dalle 16 alle 19,30. Il Museo Internazionale del Presepe è allestito nei sotterranei dell’ex Convento dei Padri Agostiniani, dove sono esposti quasi 500 presepi.

VILLA FICANA



Il caratteristico Borgo di Villa Ficana con le sue casette in terra, nella periferia di Macerata, diventerà per un giorno la Betlemme dei tempi di Gesù. Uno scorcio unico dove fra i mestieri dell’epoca e piccoli assaggi di cibo, si giunge alla capanna della natività dove insieme a Maria, Giuseppe e Gesù Bambino ci sono il bue e l’asinello che riscaldano il piccolo come duemila anni fa.

L’appuntamento è per il 28 dicembre 2019 dalle 16.

• LA MAGIA DEL FERMANO

FALERONE

Nella cornice del Parco Archeologico di Piane di Falerone, in provincia di Fermo, oltre 350 figuranti riportano la piccola cittadina ai tempi della Betlemme. Il presepe vivente si snoda lungo un percorso di due chilometri, fra accampamenti, mercati e locande. Cuore della rievocazione l’anfiteatro romano con la sua atmosfera suggestiva.

Unica data, il 26 dicembre 2019, per questo presepe aperto dalle 16,30 alle 20.

• ASCOLI INCANTATA

GROTTAMMARE

Fra le viuzze del “vecchio incasato” si snoda come un cammino il presepe vivente di Grottammare. Oltre 300 i figuranti per questa rievocazione nata nel 2004 e organizzata nel centro storico della cittadina. Illuminato da fiaccole, evoca tutto il senso del mistero racchiuso nella natività.

Date 26 dicembre 2019, 1 e 6 gennaio 2020, dalle ore 16.30.

• PESARO CHE NON TI ASPETTI

PIOBBICO

Il presepe vivente di Piobbico, in provincia di Pesaro Urbino, si svolge nello splendido borgo medievale del Castello Brancaleoni ai piedi del Monte Nerone. Al suono delle zampogne, 350 figuranti tra pastori, falegnami, fabbri, fornai, mercanti e sacerdoti portano in scena momenti di vita quotidiana, lungo le vie, nelle cantine e nelle piazze del borgo.

Unica data il 29 dicembre 2019 a partire dalle 17.

