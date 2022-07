Il riconoscimento istituito nel 1986 da Armando Mazzoni. È assegnato dal Ce.S.Ma. - Centro Studi Marche "G. Giunchi" di Roma ai marchigiani che si sono distinti in campo scientifico, artistico, culturale e imprenditoriale



La sala capitolare del Convento di Santa Maria sopra Minerva a Roma, oggi, venerdì primo luglio (alle ore 17), accoglie la cerimonia di conferimento del premio istituzionale “Picus del Ver Sacrum 2021 – Marchigiano dell’Anno”. Il riconoscimento, patrocinato dal Senato della Repubblica e dalla Regione Marche, è stato istituito nel 1986 dal professor Armando Mazzoni, è assegnato annualmente dal Ce.S.Ma. – Centro Studi Marche “G. Giunchi” di Roma a marchigiani che si sono distinti in campo scientifico, artistico, culturale e imprenditoriale.

Ecco i nomi dei premiati



Giorgia Casoni, Imprenditrice, (MC); Galliano Crinella, Professore Ordinario Storia Filosofia Università Urbino, (AN) Giustino DI Emidio, Imprenditore, (AP); Giuliano Giuliani, Scultore, (AP); Daniele Livi, Imprenditore, (PU); Alberto Monachesi, Giornalista, (MC) Claudio Pettinari, Rettore Università Camerino, (MC) Sandro Polci, Architetto, (MC) Marco Santini, Musicista, (MC) Elpidio Stortini, Direttore l’Altro giornale, (PU).

Saranno assegnati anche i premi “Marchigiano ad Honorem”, 15esima edizione a: Giovanni Nistri, già Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri (RM), e “Marchigiano nel Mondo”, 7ima edizione a Javier Pablo Lucca, Membro Femacel – Federación Marchigiana del Centro Litoral di Rosario (Argentina).



I premi quest’anno saranno costituiti dai multipli numerati “Sfera Ducale in Prezioso Vortice” realizzati e gentilmente donati dall’artista Carlo Iacomucci.

Prenderanno parte alla cerimonia di premiazione Franco Moschini, presidente del Ce.S.Ma., Giuseppe Luzi, presidente onorario del Ce.S.Ma., la giornalista Rosanna Vaudetti e l’ambasciatore Giorgio Girelli, presidenti emeriti del Ce.S.Ma.



La serata, organizzata dalla direttrice del Ce.S.Ma. Pina Gentili, vede la partecipazione degli attori Simone Pieroni e Roberta Sarti per la lettura dei curriculum e delle motivazioni.

La premiazione, che si avvale del supporto dell’Unione Montana dei Monti Azzurri è trasmessa in diretta streaming al link https://webtv.senato.it/ e sul canale YouTube del Senato Italiano https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano