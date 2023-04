Premio Nazionale Inclusione 3.0: premiata la Fondazione Ospedale Salesi

Obiettivo del Premio promosso dall’Università di Macerata, a cui la Fondazione ha partecipato per la prima volta, è quello di valorizzare le realtà del territorio nazionale e internazionale considerate più rappresentative sul fronte dell’inclusione

ANCONA – La Fondazione Ospedale Salesi Onlus è stata premiata nella giornata di ieri (1° aprile), in occasione della sesta edizione del ‘Premio Inclusione 3.0 – Anno 2023’, che si è svolto presso il Polo Pantaleoni dell’Università di Macerata. Istituito dalla Cattedra di Pedagogia e Didattica Speciale dell’Ateneo maceratese, il riconoscimento è stato assegnato alla Fondazione nella sezione ‘Territorio’, tra le 15 associazioni ed enti del panorama nazionale che hanno attivato e realizzato, percorsi e progetti di inclusione delle persone con disabilità.

Obiettivo del Premio, a cui la Fondazione ha partecipato per la prima volta, quello di valorizzare le realtà del territorio nazionale e internazionale considerate come le più rappresentative sul fronte dell’inclusione.

A ritirare il premio, consegnato dalla consigliera regionale e componente della IV Commissione consiliare permanente Anna Menghi, sono state Paola Cingolani, responsabile del gioco terapeutico e Alessandra Sensini, supervisore del video realizzato in collaborazione con Vincenzo Capozzi e Garage Creativo. Il progetto illustra le attività di inclusione messe in campo quotidianamente dagli operatori della Fondazione, sia nelle corsie ospedaliere che a casa dei pazienti.

Il video si conclude con la storia realizzata in occasione della ‘Giornata mondiale dell’Autismo e Diversità’, quando nel reparto di neuropsichiatria pediatrica sono stati coinvolti diversi piccoli pazienti, i quali indossando calzini di colori e fantasie diverse, hanno dato voce in maniera semplice all’importanza dell’inclusione, un concetto rappresentato dal motto: ‘Siamo spaiati ma non siamo sbagliati’.

Ricerca e cura, ma anche sollievo durante la degenza ospedaliera e accompagnamento alla fase operatoria, sono le attività cardine della Fondazione, svolte con amore e passione dai professionisti. Tra le principali, Musicoterapia, Giocoterapia, Clown Terapia, Pet Therapy, Robot Therapy, laboratori di Orto in corsia e Riuso, svolte, seguendo percorsi e progetti di inclusione per bambini con disabilità, in stretta sinergia con il personale medico e infermieristico dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche della quale fa parte il Dipartimento Materno Infantile con sede presso il presidio Salesi di Ancona.