Premio ciclistico Gabrielloni, Osimo premia Sebastiano Fanelli

OSIMO – Dopo aver vinto la maglia di campione regionale con il secondo posto conquistato il 28 maggio a Pianello di Ostra, Sebastiano Fanelli ha scelto il Gran Premio Adalberto Gabrielloni, giunto alla 22esima edizione, per mettere in bacheca la sua prima vittoria stagionale ieri, 18 giugno, a Campocavallo di Osimo. L’anno scorso, al suo primo anno, proprio a Campocavallo indossò la maglia regionale grazie al quarto posto in classifica. Da giorni pensava quindi a come vincere la corsa, una delle più importanti della categoria juniores, che ricorda il fondatore del Gruppo Ciclistico Campocavallo. Il diciottenne, originario di Montemarciano, in forza al Pedale Chiaravallese, è scattato al penultimo giro riuscendo ad imporsi sui 106 partenti grazie a un ottimo gioco di squadra. Un’affermazione netta che fa ben sperare il movimento ciclistico marchigiano in vista dei campionati italiani in programma a Pieve di Grappa il 2 luglio

La corsa, un po’ di cronaca

La corsa comunque è stata piuttosto vivace sin dall’abbassamento della bandierina a scacchi con numerosi tentativi di allungo che hanno regalato continue emozioni al numeroso pubblico presente lungo tutto il tracciato. Al secondo giro provano ad andare in fuga Tommaso Berretta e Thomas Rossetti della Ciclistica Dro, il tandem per più di 50 km dei 117 complessivi riesce a dettare legge in testa, ma a 6 giri dal termine viene ripreso da altri 5 contrattaccanti: Ciro Nocerino e Federico Ferranti della Scap, Luca Di Lupidio e Tommaso Fiorini del Pedale Chiaravallese, e Alessandro Curzi della Gulp Val Vibrata. I 7 viaggiano di comune accordo tanto da guadagnare più di un minuto sul gruppo. Quando mancano però 40 chilometri restano in testa soltanto Fiorini e Ferranti, i due spingono sui pedali con tutte le forze per mantenere il gruppo a debita distanza, ma a un giro e mezzo dal termine Fanelli li supera, seguito a ruota da Eugen Malshi della Sidermec. Al tandem di testa si aggiungono ben presto altri 5 corridori, ma al secondo GPM il portacolori del Pedale Chiaravallese decide di rompere gli indugi e involarsi verso la vittoria. Il gruppo, fiaccato dal caldo e dalle continue schermaglie, alza bandiera bianca, provano a resistergli soltanto Malshi, il compagno di squadra Luca Fraticelli e Nicolò Pizzi del Gulp Val Vibrata, ma ogni tentativo resta vano: l’abruzzese infatti non ha più benzina sulle gambe e i ragazzi della Sidermec, provati da una corsa tutta all’attacco, non possono far altro che contendersi il secondo posto che però va a Pizzi bravo a superare in volata Fraticelli. Quarto Malshi a 27” da Fanelli, quinto Davide Novelli della Scap, sesto Luca Spezzani del Team Ciclistico Paletti, settimo Pietro Tintoni del Team General System, ottavo Matteo Valentini della Sidermec, nono Filippo Sbarzagli del Team General System e decimo Jacopo Vetricini del Deka Riders Team Bike Romagna. Con questa splendida affermazione al Gabrielloni Fanelli si è aggiudicato anche la maglia di campione provinciale di Ancona, mentre grazie al 21° posto in classifica Federico Morresi della Scap è riuscito a strappare quella di Macerata.

I presenti

Il sindaco Simone Pugnaloni ha detto: «Una di sport in onore di due grandi dirigenti osimani, Adalberto Gabrielloni ed Antonio Luna. A Campocavallo più di 100 partecipanti alla competizione juniores organizzata dal Gruppo ciclistico Campocavallo con la vittoria finale di Sebastiano Fanelli del Pedale Chiaravallese. Al Palabellini tanti piccoli cestisti da tutte le Marche accompagnati da un caloroso pubblico di famiglie. A vincere l’Adriatico Ancona. A nome mio personale e di tutta la città ringrazio tutti gli staff tecnici per l’eccellente organizzazione. Lo sport è benessere e veicolo di promozione turistica del nostro territorio. L’Amministrazione comunale sostiene lo sport giovanile, è proprio da questi settori che poi nascono i grandi campioni che ci fanno sognare a tutti i livelli, è da questi appuntamenti che famiglie, dirigenti e tifosi possono ammirare la bellezza della storia e del paesaggio osimano». Macchina organizzativa messa in piedi dal Club ciclistico Campocavallo guidato dal presidente Giorgio Antonelli, assieme ai vice Piero Agostinelli e Pietro Pagliarecci e al giovane Daniele Tittarelli con il sostegno del presidente del Team Ciclistico Emilio Paolini e di numerosi volontari. Presenti anche il presidente dell’assemblea legislativa delle Marche Dino Latini e il presidente della Fci Marche Lino Secchi.