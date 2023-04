La premier Meloni con Salvini e Tajani ad Ancona per sostenere Daniele Silvetti

ANCONA – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, rispettivamente ministri degli Affari esteri e delle Infrastrutture, saranno ad Ancona l’8 maggio prossimo a sostenere con la loro presenza e le loro parole il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Daniele Silvetti. Lo ha detto stamattina lo stesso Silvetti, insieme al commissario regionale della Lega, Augusto Marchetti, in occasione della presentazione della lista dei candidati consiglieri comunali della Lega, che si è tenuta all’Hotel City. Il programma dell’arrivo ad Ancona, tuttavia non sarebbe ancora definitivo e l’appuntamento non sarebbe stato ancora confermato dallo staff della premier. In caso di conferma Ancona, che è l’unico capoluogo di regione interessato dalle elezioni comunali, sarebbe una delle tre tappe prescelte insieme a Brescia e Catania.

«La partecipazione del presidente del Consiglio, Meloni e dei due ministri – ha spiegato Daniele Silvetti – è per me motivo di orgoglio. Non solo per l’importanza delle cariche ma per il rafforzativo e la spinta che danno a questa competizione elettorale considerando quella di Ancona una “partita” strategica. Mai in precedenza si è messo in campo uno sforzo istituzionale simile, mai come oggi la convinzione che Ancona possa cambiare passo è così evidente». E per dare una spinta a questo cambiamento scenderebbe in campo anche il governo centrale, con tanto di premier e vicepremier: «Questo appuntamento – ha proseguito Silvetti – sarà l’occasione per sottolineare la vicinanza del Governo alle scelte che da qui in poi farà questa città con noi alla sua guida. La filiera istituzionale di Governo-Regione-Comune sarà un’opportunità unica che non ci faremo sfuggire. Per questo territorio si concretizza dunque la possibilità di avviare una nuova stagione».