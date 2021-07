Premiazione delle studentesse atlete e studenti atleti dell’Univpm

ANCONA – L’Università Politecnica delle Marche ha istituito dall’anno accademico 2019-2020 il Programma “Doppia Carriera”. Una opportunità per le studentesse atlete e gli studenti atleti, con meriti agonistici di particolare rilievo, di conciliare l’attività sportiva con gli studi. L’Univpm, in conformità alla Carta Europea dello Sport, promuove la diffusione della cultura dello sport nell’ambito della più generale promozione dello sviluppo della persona e favorisce l’equilibrio tra la formazione sportiva e l’educazione e l’equilibrio tra la formazione sportiva e l’occupazione.



È in programma una cerimonia di premiazione delle studentesse atlete e degli studenti atleti Univpm, martedì 13 luglio alle ore 12.00, presso Faculty Club del Polo Monte Dago (via Brecce Bianche Ancona).

Saranno presenti il Rettore Prof. Gian Luca Gregori, il Presidente del CONI Regione Marche Fabio Luna, il Presidente della FIDAL Regione Marche Simone Rocchetti, il Presidente della SEF Stamura Michele Pietrucci, il Presidente del CUS Ancona David Francescangeli e il Referente UNIVPM per lo Sport Prof. Massimo Conti. L’assessore allo sport della Regione Marche Giorgia Latini parteciperà all’appuntamento con un video messaggio.



Saranno premiati Sarah Al Halwani (Fisioterapia – Taekwondo), Davide Balducci (Ing. Informatica e dell’Automazione – Atletica leggera: velocità), Simone Barontini (Laureato in Economia e commercio – Atletica leggera: mezzofondo), Sara Bartolucci (Fisioterapia – Pallamano), Chiara Ciattaglia (Medicina e Chirurgia-Pallamano), Emanuele Di Ielsi (Ingegneria Biomedica – Sitting Volley), Paolo Freddi (Ingegneria Meccanica–Vela), Federico Girolimetti (Tecniche della costruzione e gestione del territorio – Tiro a volo: fossa olimpica), Edoardo Libri (Economia e commercio – Vela), Alessandro Moscardi (Ing. Meccanica, Atletica leggera: 400m), Giorgio Olivieri (Ingegneria dell’Informazione e dell’Automazione, Atletica leggera: lancio del martello), Veronica Papa (Tecniche di radiologia –Trampolino elastico, tuffi dalle grandi altezze), Laura Sacripanti (Ingegneria gestionale – Kickboxing), Davide Savoia (Ingegneria Meccanica–Tiro a Segno), Alessia Trost (Scienze e tecnologie alimentari – Atletica leggera: salto in alto, parteciperà alle prossime Olimpiadi di Tokyo) ed Emanuel Turchi (Medicina e Chirurgia–Nuoto).

Tra i dipendenti sarà premiato Giovanni Morrone Assegnista di ricerca di Ingegneria Informatica – Nazionale Italiana Pallavolo Sordi (FSSI).



Link info sulla doppia carriera:

https://www.univpm.it/Entra/Servizi_agli_studenti/Programma_Doppia_Carriera_UNIVPM