Precipita dal balcone, choc a Torrette

ANCONA – Un volo di sei metri che poteva essere fatale ad un uomo, precipitato, oggi pomeriggio, dal balcone della abitazione della madre.

Il dramma stava per consumarsi in via Tronto, nel quartiere di Torrette. È successo attorno alle 15.30, lungo la via parallela a via Conca, a pochi metri dall’ospedale di Torrette. Tempestivi i soccorsi sanitari, partiti proprio dalla cittadella sanitaria. L’uomo è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Si teme per un braccio, seriamente lesionato perché nella caduta è finito su un paletto della recinzione di un giardino che lo ha lacerato da parte a parte. L’uomo rischia una amputazione. Il motivo della caduta è al vaglio della polizia, intervenuta sul posto. Non si esclude un gesto volontario.

Per i soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno aiutato gli operatori sanitari per il recupero del ferito. Il 35enne è stato portato in pronto soccorso con un codice rosso.