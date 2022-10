L'infettivologo al ristorante "Marcello" di Portonovo. Per lui, antipasti, spaghetti alla marinara, ciambellone, caffè e castagne. Poi due passi in riva al mare

ANCONA – A pranzo in riva al mare c’è l’infettivologo Matteo Bassetti. Il direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova si è concesso un pomeriggio di relax dopo un pranzo con vista mare al ristorante ˈMarcelloˈ.

Bassetti, divenuto ormai volto noto sin dai tempi della pandemia scoppiata tre anni fa, era finito sotto scorta – anzi, sotto sorveglianza attiva – dopo essere finito nel mirino dei No vax, nel 2021. No vax che nel periodo caldo della pandemia avevano minacciato di morte lui e la sua famiglia.

Negli spogliatoi con Sandro Giacobbe, dopo la partita di beneficienza a Matelica

L’infettivologo è arrivato al ristorante ˈMarcelloˈ il 21 ottobre, attorno alle 13.30, in compagnia del sarto dei vip di Filottrano, Luca Paolorossi.

«È stato lì come un cliente qualunque, molto gentile, alla mano e disponibile. Ha scherzato e apprezzato la nostra cucina» dice il titolare del ristorante, Marcello Nicolini. Per Bassetti, «antipasti, spaghetti alla marinara, ciambellone, caffè e castagne».

Poi una passeggiata tra i ciottoli bianca della riviera, nella splendida cornice di Portonovo. Il giorno prima il professore Bassetti – che insegna all’università di Genova – è sceso in campo a Matelica (in provincia di Macerata) per una partita di beneficenza con la ˈNazionale italiana cantantiˈ.