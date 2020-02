Posatora, evita un gatto ma perde il controllo dell’auto: ferito 41enne

Sul posto, vicino al parco Belvedere di Ancona, la Croce Gialla, l'automedica, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale per i rilievi del caso. L'uomo è stato trasportato in "codice rosso" all'ospedale di Torrette

ANCONA – Incidente in via Posatora: auto si capovolge e finisce sulla balaustra del marciapiede. Conducente in “codice rosso” a Torrette.

Il sinistro è accaduto in via Posatora oggi, mercoledì 19 febbraio, in tarda mattinata in via Posatora, lungo la strada che costeggia il parco Belvedere, vicino alla rotatoria e agli impianti Cus Ancona. Il conducente, un uomo di 41 anni, ha perso il controllo della vettura finendo sulla balaustra e capovolgendosi. Era da solo in macchina. A causare l’incidente forse un gatto che improvvisamente ha attraversato la strada.

Sul posto la Croce Gialla, l’automedica, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale per i rilievi del caso.



L’uomo è stato trasportato in “codice rosso” avanzato all’ospedale di Torrette.